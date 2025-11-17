FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

Le FC Barcelone rêve en grand. Alors que Robert Lewandowski s’approche doucement de la fin de son aventure blaugrana, la direction catalane pense déjà à l’avenir… et cible ni plus ni moins que Harry Kane, l’un des meilleurs attaquants de la planète. Le Barça veut préparer la succession en faisant venir un joueur capable de changer le destin du club, un joueur que beaucoup imaginent déjà Ballon d’Or 2026.

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

À Barcelone, la question est désormais claire : qui pour prendre la relève face au vieillissement inévitable de Lewandowski ? Malgré son rendement encore correct, le Polonais n’est plus la machine de guerre qu’il était à Munich.

Le club cherche donc un buteur total, charismatique, décisif dans les grands rendez-vous. Et un nom s’impose : Harry Kane, la star du Bayern Munich.

Les dirigeants catalans voient en lui un leader naturel, un attaquant référence qui pourrait incarner le renouveau sportif du club.

Harry Kane, une saison monstrueuse… et un objectif clair

En Angleterre, la presse est admirative. Le Daily Star titre : “Ouvrez-lui l’or”, comme pour signifier qu’Harry Kane mérite déjà le Ballon d’Or.

Et il faut dire que ses performances impressionnent :

23 buts en seulement 17 matchs avec le Bayern Munich

avec le Bayern Munich Une moyenne irréelle qui rappelle les plus grandes saisons de Messi ou Ronaldo

Et une trajectoire qui pourrait bientôt dépasser celle de Pelé en sélection, avec déjà 76 buts en 111 capes sous le maillot anglais

Pourtant, malgré ces chiffres stratosphériques, Kane reste lucide : pour lui, pas de Ballon d’Or sans un trophée collectif majeur. Pas de Coupe du Monde, pas de Ligue des champions… pas de sacre.

C’est cette quête qui pourrait le pousser à changer d’air.

Barcelone comme tremplin vers le Ballon d’Or ?

Le Barça n’est plus tout à fait le Barça triomphant de l’ère MSN, mais il demeure un club mythique, capable de sublimer les grandes stars. Avec un projet jeune, ambitieux, et une équipe en pleine reconstruction, l’arrivée de Kane serait un véritable séisme.

À Barcelone, Kane serait le centre du projet avec Lamine Yamal, le patron offensif, l’homme chargé de redonner au club son éclat européen.

Un rôle sur mesure pour le buteur anglais.

Et si la prophétie d’un Ballon d’Or 2026 venait à se réaliser… ce serait en blaugrana.

Le Barça nourri par les regrets Dembélé ?

Les dirigeants catalans n’ont toujours pas digéré le départ du dernier Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, vendu au PSG pour seulement 50 millions d’euros. Une somme jugée dérisoire aujourd’hui, tant le Français a explosé plus tardivement.

Ces regrets pourraient pousser Joan Laporta à frapper un grand coup : ne plus laisser filer les potentiels cracks, mais au contraire les attirer.

Le futur se construit maintenant

Le chantier s’annonce colossal, l’opération financière difficile, mais le rêve est bien réel :

Harry Kane au Barça, futur Ballon d’Or 2026… et figure de la renaissance catalane.

Le mercato n’a pas encore commencé, mais une certitude existe déjà : le FC Barcelone prépare un coup énorme. Et s’il se concrétise, le monde du football risque de trembler.