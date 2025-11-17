Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !
Louis Chrestian
17 novembre 2025

Le FC Barcelone rêve en grand. Alors que Robert Lewandowski s’approche doucement de la fin de son aventure blaugrana, la direction catalane pense déjà à l’avenir… et cible ni plus ni moins que Harry Kane, l’un des meilleurs attaquants de la planète. Le Barça veut préparer la succession en faisant venir un joueur capable de changer le destin du club, un joueur que beaucoup imaginent déjà Ballon d’Or 2026.

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

À Barcelone, la question est désormais claire : qui pour prendre la relève face au vieillissement inévitable de Lewandowski ? Malgré son rendement encore correct, le Polonais n’est plus la machine de guerre qu’il était à Munich.

Le club cherche donc un buteur total, charismatique, décisif dans les grands rendez-vous. Et un nom s’impose : Harry Kane, la star du Bayern Munich.

Les dirigeants catalans voient en lui un leader naturel, un attaquant référence qui pourrait incarner le renouveau sportif du club.

Harry Kane, une saison monstrueuse… et un objectif clair

En Angleterre, la presse est admirative. Le Daily Star titre : “Ouvrez-lui l’or”, comme pour signifier qu’Harry Kane mérite déjà le Ballon d’Or.

Et il faut dire que ses performances impressionnent :

  • 23 buts en seulement 17 matchs avec le Bayern Munich
  • Une moyenne irréelle qui rappelle les plus grandes saisons de Messi ou Ronaldo
  • Et une trajectoire qui pourrait bientôt dépasser celle de Pelé en sélection, avec déjà 76 buts en 111 capes sous le maillot anglais

Pourtant, malgré ces chiffres stratosphériques, Kane reste lucide : pour lui, pas de Ballon d’Or sans un trophée collectif majeur. Pas de Coupe du Monde, pas de Ligue des champions… pas de sacre.

C’est cette quête qui pourrait le pousser à changer d’air.

Barcelone comme tremplin vers le Ballon d’Or ?

Le Barça n’est plus tout à fait le Barça triomphant de l’ère MSN, mais il demeure un club mythique, capable de sublimer les grandes stars. Avec un projet jeune, ambitieux, et une équipe en pleine reconstruction, l’arrivée de Kane serait un véritable séisme.

À Barcelone, Kane serait le centre du projet avec Lamine Yamal, le patron offensif, l’homme chargé de redonner au club son éclat européen.
Un rôle sur mesure pour le buteur anglais.

Et si la prophétie d’un Ballon d’Or 2026 venait à se réaliser… ce serait en blaugrana.

Le Barça nourri par les regrets Dembélé ?

Les dirigeants catalans n’ont toujours pas digéré le départ du dernier Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, vendu au PSG pour seulement 50 millions d’euros. Une somme jugée dérisoire aujourd’hui, tant le Français a explosé plus tardivement.

Ces regrets pourraient pousser Joan Laporta à frapper un grand coup : ne plus laisser filer les potentiels cracks, mais au contraire les attirer.

Le futur se construit maintenant

Le chantier s’annonce colossal, l’opération financière difficile, mais le rêve est bien réel :
Harry Kane au Barça, futur Ballon d’Or 2026… et figure de la renaissance catalane.

Le mercato n’a pas encore commencé, mais une certitude existe déjà : le FC Barcelone prépare un coup énorme. Et s’il se concrétise, le monde du football risque de trembler.

FC BarceloneMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
ASSE...

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?

Par Louis Chrestian
OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !
Mercato...

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !
Mercato...

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !

Par Louis Chrestian
L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?
FC Nantes...

L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?

Par Louis Chrestian
OL : Endrick est à Paris !
OL...

OL : Endrick est à Paris !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !
FC Nantes...

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

Par Louis Chrestian
Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !
ASSE...

Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?

Par Louis Chrestian
ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !
ASSE...

ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !

Par Louis Chrestian
PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…
Equipe de France...

PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…

Par Louis Chrestian
Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !
LOSC...

Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !

Par Louis Chrestian
OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !
Ligue 1...

OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?

Par William Tertrin
ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !
ASSE...

ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la lessive pourrait continuer cet hiver, une victime déjà identifiée ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation
Mercato...

RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation

Par William Tertrin
Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial
Equipe de France...

Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial

Par William Tertrin
PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE
ASSE...

PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : une grosse annonce est tombée, les supporters peuvent jubiler

Par William Tertrin
L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?
Mercato...

L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?

Par Louis Chrestian
Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan
Equipe de France...

Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet