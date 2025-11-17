RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée pour un attaquant lensois

Vu comme un attaquant très prometteur au RC Lens, le jeune Gabin Capuano ne joue plus depuis plusieurs semaines à Boulogne, la faute à une blessure très embêtante.

À seulement 19 ans, Gabin Capuano voyait sa jeune carrière prendre de l’élan sur les pelouses de Ligue 2. Mais un coup d’arrêt brutal vient freiner son éclosion au plus haut niveau : victime d’une fissure au genou, l’avant-centre prêté par le RC Lens à Boulogne sera écarté des terrains jusqu’en janvier 2026, au minimum, comme le rapporte La Voix du Nord. L’ascension du prometteur attaquant s’interrompt alors qu’il commençait à s’imposer dans son effectif.

Le point sur l’état de santé de Gabin Capuano

L’accident est survenu le 24 octobre, lors de la confrontation face au Mans. Capuano a été touché de plein fouet : diagnostic, une fissure au genou qui nécessite une longue période de repos et de rééducation. À l’image de nombreux jeunes attaquants exposés à l’intensité du football professionnel, son indisponibilité ne saurait être sous-estimée. Il ne devrait pas effectuer son retour avant le début de l’année 2026, ce qui représente plusieurs semaines sans compétition officielle et un véritable challenge pour la suite de sa progression.

Sa blessure est d’autant plus marquante qu’elle survient durant sa première saison complète à ce niveau, alors qu’il s’installait peu à peu dans la rotation boulonnaise. Véritable espoir du RC Lens, Capuano devra puiser dans ses ressources mentales pour revenir au plus haut, à l’image d’autres talents passés par la même épreuve.

Une saison prometteuse freinée par la blessure

Avant ce coup d’arrêt, Gabin Capuano réalisait un début de saison encourageant sous les couleurs de Boulogne. L’attaquant, formé entre l’ES Beaumontléger et l’Olympique de Valence, avait déjà inscrit un but en 8 apparitions – souvent titularisé, parfois suppléant, mais toujours impliqué :

8 matches joués

1 but marqué

476 minutes sur le terrain

2 cartons jaunes

Participation à près de la moitié des minutes possibles.

Cet enchaînement de rencontres mettait en valeur sa montée en puissance, notamment après la signature de son premier contrat pro à Lens puis son prêt immédiat à Boulogne, une stratégie visant à maximiser son temps de jeu et accélérer son intégration chez les pros. D’ailleurs, le regard porté par Adrien Thomasson sur la nouvelle génération lensoise renforce l’importance du développement des jeunes dans la dynamique artésienne.

Quel avenir pour le jeune espoir du RC Lens ?

L’absence prolongée de Gabin Capuano représente un défi d’envergure pour sa trajectoire professionnelle. Le staff du RC Lens, attaché à ses jeunes talents, suit de près l’évolution de sa convalescence, alors que le joueur reste prêté à Boulogne jusqu’en juin 2026. Sa capacité à revenir fort et franchir ce cap sera déterminante pour la suite de sa carrière, dans un club où la promotion interne est devenue un axe essentiel.

Pour le RC Lens, dont l’actualité récente met en lumière la solidité du collectif et la montée de nouveaux visages, l’épreuve vécue par Capuano rappelle la fragilité et l’exigence de la formation professionnelle. Les supporters et observateurs du club surveilleront avec attention la reprise de l’attaquant, espérant qu’il reviendra avec une envie redoublée de s’imposer, à l’image de ses aînés dont la résilience fait la légende sang et or.