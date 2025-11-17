OM : bonne nouvelle pour Amir Murillo ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Équipe de France : un énorme scandale raciste éclate autour de N’Golo Kanté

Équipe de France : un énorme scandale raciste éclate autour de N’Golo Kanté
William Tertrin
17 novembre 2025

Un simple post de l’équipe de France sur X a suffi à déclencher un scandale raciste visant N’Golo Kanté, figure très appréciée chez les Bleus.

L’équipe de France s’est retrouvée au cœur d’une tempête médiatique après la diffusion d’une photo de N’Golo Kanté sur X (ex-Twitter), accompagnée d’une légende jugée raciste par de nombreux internautes et personnalités politiques. Retour sur cette affaire, la suppression précipitée du post, l’ampleur des réactions et le débat récurrent autour de la représentation des joueurs tricolores.

Un post sur X qui fait polémique

Lundi 17 novembre, le compte officiel de l’équipe de France a partagé une image de N’Golo Kanté, visage souriant, affublé du message : « N’Golo content = tout le monde content ! ». Si l’intention semblait légère et joueuse, ce clin d’œil n’a pas tardé à susciter une vague de critiques. De nombreux utilisateurs de X ont dénoncé un sous-texte racialisant, rappelant les stéréotypes pouvant réduire un joueur de couleur à la simple figure du « gentil », ou à son sourire légendaire, sans prise en compte de ses performances et de sa singularité.

Des réactions fortes au sein du monde politique et des supporters

La première salve est venue du député LFI Aly Diouara, qui s’est indigné publiquement et a explicitement pointé les clichés véhiculés : « Sérieux l’équipe de France ? On peut arrêter ces clichés racialisants à un moment donné. […] Si vous ne voyez pas le problème, c’est peut-être que vous en faites partie. » Ce message a été largement relayé sur les réseaux, déclenchant au passage une cascade de réactions contrastées.

Dans le fil des commentaires, certains internautes ont reproché à la Fédération de s’inscrire dans une longue histoire de stéréotypes, invoquant des références polémiques comme « Y’a bon Banania » ou critiquant la tendance à définir le footballeur uniquement par son allure ou son sourire : « Ça devient vraiment du racisme de définir un footballeur uniquement par son sourire, comme s’il n’avait rien à dire rien fait, ça suffit, lâchez-le ».

Ce débat sur la place des clichés dans la communication sportive n’a rien de nouveau, et il continue d’agiter le débat public après chaque incident. Pour approfondir le climat délétère qui entoure la sélection tricolore, certaines voix établissent un parallèle avec la polémique récente autour de Chevalier et de son like sur Instagram. Dans ce contexte, la question de l’image des internationaux reste éminemment sensible en France.

La réponse de la Fédération française de football

Face à la controverse montante, la Fédération n’a pas souhaité s’exprimer officiellement. Mais la réaction ne s’est pas fait attendre sur le plan opérationnel : le fameux post a été purement et simplement supprimé dans la soirée. Le silence de la FFF, conjugué à la rapidité de la suppression, interroge sur la gestion de la communication en temps de crise, alors que l’instance est régulièrement appelée à clarifier ses engagements en matière de lutte contre toute forme de stigmatisation raciale.

Cependant, tous les supporters ne partagent pas la même analyse. Certains ont défendu le jeu de mots initial, voyant dans la publication un clin d’œil inoffensif à l’exemplarité et à la gentillesse de Kanté, figure unanimement appréciée. D’autres, à l’inverse, ont souligné la nécessité de s’interroger sur l’impact de tels propos, même involontaires, sur l’image collective et la diversité des Bleus.

Les Bleus qualifiés pour la Coupe du monde 2026

Cette controverse intervient pourtant dans une dynamique sportive particulièrement favorable. N’Golo Kanté, titulaire indiscutable avec son club d’Al-Ittihad comme avec la sélection, vient de contribuer à la qualification de la France pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus viennent de dominer successivement l’Ukraine (4-0) et l’Azerbaïdjan (3-1), s’assurant une place pour le grand rendez-vous aux États-Unis, au Canada et au Mexique l’été prochain. Kanté, reconnu mondialement pour son exemplarité sur et en dehors du terrain, incarne la stabilité et l’efficacité du collectif français.

Dans l’actualité récente, la sélection a connu d’autres secousses, notamment avec une première amère pour Lucas Chevalier lors de son match inaugural. Ce climat rappelle combien chaque prise de parole ou image postée sur les réseaux sociaux peut vite devenir un nouveau foyer de tension autour des Bleus.

Au-delà de cette affaire, ce nouvel épisode illustre une nouvelle fois la complexité, pour la Fédération et les acteurs du football hexagonal, de conjuguer communication virale, respect des joueurs et attente de l’opinion publique. Le débat autour de la représentation des internationaux, et plus largement de la lutte contre les discriminations, reste plus que jamais d’actualité.

Equipe de France
#A la une

Les plus lus

Amir Murillo (OM)
Ligue 1...

OM : bonne nouvelle pour Amir Murillo ! 

Par Bastien Aubert
Fabian Ruiz (PSG)
FC Barcelone...

PSG Mercato : Ruiz rêve d’ailleurs, Luis Enrique fonce sur son remplaçant au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
L'état-major de l'OM
Ligue 1...

OM : coup de tonnerre, un poids lourd négocie son départ imminent du club !  

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

Real Madrid Mercato : une offre impossible à refuser détourne Endrick de l’OL ! 

Par Bastien Aubert
Amin Chiakha (Veile)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a ciblé le remplaçant de Stassin, le Stade Rennais s’étrangle ! 

Par Bastien Aubert
Josep Guardiola
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Guardiola dit oui au FC Barcelone, le Real Madrid relance Haaland !

Par Bastien Aubert
Johann Lepenant (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro souffle, 3 tauliers de retour contre Lorient !

Par Bastien Aubert
L'OM en action
Ligue 1...

OM : Balerdi, Traoré, Medina… un petit miracle arrive de l’infirmerie avant Nice ! 

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
AS Nancy Lorraine...

ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Nancy 

Par Bastien Aubert
Nathan de Cat (Anderlecht)
ASSE...

ASSE Mercato : le PSG a flashé sur le nouveau Stassin ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : les Verts promis à retrouver la Ligue 1 plus tôt que prévu
ASSE...

ASSE : les Verts promis à retrouver la Ligue 1 plus tôt que prévu

Par William Tertrin
FC Barcelone : Yamal de l’Espagne vers le Maroc, l’impossible devient possible !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Yamal de l’Espagne vers le Maroc, l’impossible devient possible !

Par William Tertrin
Medhi Benatia au bord du terrain lors d'un match de l'OM au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : un premier départ sur le point d’être acté pour cet hiver

Par William Tertrin
Conflit Mbappé – PSG : décryptage complet des sommes folles réclamées par les deux parties
Ligue 1...

Conflit Mbappé – PSG : décryptage complet des sommes folles réclamées par les deux parties

Par William Tertrin
Équipe de France : un énorme scandale raciste éclate autour de N’Golo Kanté
Equipe de France...

Équipe de France : un énorme scandale raciste éclate autour de N’Golo Kanté

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, il impose une seule condition !
Mercato...

Real Madrid Mercato : Benzema vers un grand retour, il impose une seule condition !

Par William Tertrin
Équipe de France : Domenech défonce Cherki en vue du Mondial, Deschamps lui répond
Equipe de France...

Équipe de France : Domenech défonce Cherki en vue du Mondial, Deschamps lui répond

Par William Tertrin
L’OM doit-il se pencher sur Sofiane Diop au mercato d’hiver ?
Mercato...

L’OM doit-il se pencher sur Sofiane Diop au mercato d’hiver ?

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?

Par William Tertrin
RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée pour un attaquant lensois
Ligue 1...

RC Lens : une mauvaise nouvelle est tombée pour un attaquant lensois

Par William Tertrin
Kylian Mbappé lors du match du Real Madrid contre Villarreal.
PSG...

Conflit Mbappé – PSG : pleurs, transfert en Arabie saoudite… les gros détails de l’audience

Par William Tertrin
ASSE : un ancien Vert va entrer dans la légende du football d’une merveilleuse façon
ASSE...

ASSE : un ancien Vert va entrer dans la légende du football d’une merveilleuse façon

Par William Tertrin
LOSC Mercato : grosse décision pour Alexsandro, un renfort déjà identifié pour janvier
LOSC...

LOSC Mercato : grosse décision pour Alexsandro, un renfort déjà identifié pour janvier

Par William Tertrin
Mercato : Karim Benzema vers un grand retour en Europe… à l’OL ?
Mercato...

Mercato : Karim Benzema vers un grand retour en Europe… à l’OL ?

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet