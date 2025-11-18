Cristiano Ronaldo va rencontrer Donald Trump, il a des choses à lui dire !

La rencontre doit se passer ce mardi à la Maison Blanche…

Expulsé jeudi dernier à l’heure de jeu à Dublin sous les applaudissements des 50 000 spectateurs de l’Aviva Stadium pour avoir donné un coup de coude à Dara O’Shea dans la surface irlandaise, son tout premier carton rouge avec le Portugal, battu en Irlande (0-2), Cristiano Ronaldo a subi les foudres de la presse lusitanienne. «Cristiano Ronaldo devrait avoir honte», a titré A Bola. «Le pire, c’était la réaction toute cette mascarade. Des pleurs imités, comme si l’Irlandais qui avait reçu le coup de coude simulait, des gestes de la tête, comme s’il ne comprenait pas ce qui se passait, en passant par les applaudissements du public, comme si c’était la faute des tribunes et non la sienne s’il a été expulsé.»

Cristiano Ronaldo sous le charme de Trump

Mais ce mardi, ce n’est pas pour du foot que Cristiano Ronaldo fait parler de lui. En effet, le Portugais doit rencontrer Donald Trump en marge de la venue du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane à Washington. Trois personnes travaillant au sein de la résidence du président des Etats-Unis auraient confirmé la venue dde CR7. Lequel, lors d’une récent entretien accordé au journaliste britannique Piers Morgan, avait tenu des propos élogieux au sujet de Donald Trump. « Un monde en paix, c’est notre objectif. Il fait partie des personnes qui peuvent changer ou aider à changer le monde. Et c’est mon objectif principal : rencontrer Trump et parler de la paix dans le monde. Si vous pouvez y arriver, c’est quelqu’un avec qui j’aimerais vraiment m’asseoir. » Ce devrait être pour ce soir…