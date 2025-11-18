FC Nantes Mercato : un ancien Canari casse la baraque en Angleterre, il rêve encore plus haut !

Imran Louza brille de mille feux depuis le début de la saison…

Ouest-France donne des nouvelles d’Imran Louza ce mardi. Et elles sont très bonnes ! En effet, le milieu défensif, natif de Nantes et formé à la Jonelière, réalise un début de saison canon en Angleterre. Du côté de Watford, où il porte régulièrement le brassard de capitaine, le Marocain affiche des stats impressionnantes pour un milieu défensif : il totalise déjà 6 buts et 4 passes décisives en Championship.

Louza rêve de la CAN

« C’est vrai que mon bilan est bon, explique-t-il. Pour un milieu de terrain défensif, les statistiques sont présentes. Forcément, je ne peux qu’être content. Mais je suis quelqu’un qui en demande plus à chaque fois, qui s’arrête sur les moindres détails. Je n’ai pas envie de me contenter des statistiques. Je suis d’accord que ça représente beaucoup dans le football d’aujourd’hui, mais pendant 90 minutes, il y a tout ce qui se passe autour. J’ai encore une marge de progression sur certains points. » Et à un mois de la Coupe d’Afrique des nations, le gaucher (14 sélections avec le Maroc) a une ambition toute trouvée : il espère participer au tournoi avec les Lions de l’Atlas. « J’aimerais être à cette CAN avec le Maroc », avoue-t-il. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’en donne les moyens !