Stade Rennais : le candidat idéal pour l’après Habib Beye rejoint les Canaris !

Il est Belge, il était annoncé pour remplacer Beye et il vient de retrouver un club…

A l’instar de Wilfried Nancy, le nom de Philippe Clément avait été évoqué il y a quelques semaines du côté du Stade Rennais pour prendre la relève d’Habib Beye, et certains voyaient en lui le successeur idéal de l’ancien parisien.

Clément débarque à Norwich

Mais le Belge, passé par l’AS Monaco, ne va pas revenir en L1. L’ancien coach des Glasgow Rangers s’est en effet engagé avec Norwich City ce mardi. Le voilà lié jusqu’en 2029 avec les Canaris, mal embarqués en Championship (D2 anglaise).