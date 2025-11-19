FC Nantes Mercato : Luis Castro a flashé sur un chouchou du LOSC

Le FC Nantes multiplie les pistes en vue du mercato hivernal, et s’attaque désormais à un joli coup défensif : l’expérimenté Alexander Djiku. Selon Jeunes Footeux, le FCN cherche à attirer l’ancien pilier du RC Strasbourg pour offrir du relief et de la solidité à une arrière-garde en quête de maturité.

Un intérêt grandissant du FC Nantes pour Djiku

Le nom de Djiku circule avec insistance du côté de la Beaujoire. En interne, l’idée de voir arriver ce défenseur central international de 31 ans fait consensus, aussi bien auprès de Waldemar Kita que du coach Luis Castro. Le profil du Ghanéen, alliant puissance et expérience, correspond à la priorité du mercato nantais : bâtir une défense rassurante pour la deuxième partie de saison.

Cet intérêt ne tombe pas de nulle part. Djiku avait déjà été suivi de près par la cellule nantaise lors des précédentes fenêtres, mais aussi par d’autres clubs ambitieux en Ligue 1, à l’image du LOSC. Un historique similaire à le transfert de Chancel Mbemba au LOSC, qui montre l’âpreté des négociations sur le marché des défenseurs de qualité.

Un profil expérimenté pour encadrer la défense nantaise

Avec ses nombreux matchs au compteur, en Ligue 1 comme à l’étranger, Alexander Djiku incarne le renfort idéal pour relever la défense nantaise cet hiver. Son expertise pourra s’avérer précieuse aux côtés des jeunes talents à polir, notamment le prometteur Tylel Tati, appelé à tenir un rôle majeur dans l’axe.

Ce parcours éclectique témoigne de sa capacité à s’adapter à différents styles de jeu et à assumer de lourdes responsabilités défensives. Une plus-value indéniable pour une équipe qui a régulièrement manqué de stabilité derrière cette saison.

Vers un retour en Ligue 1 pour l’ancien Strasbourgeois ?

Transféré récemment du Fenerbahçe au Spartak Moscou, Djiku ne fermerait pas la porte à un come-back dans l’hexagone dès janvier. Un retour dans un championnat qu’il connaît parfaitement et où sa réputation n’est plus à faire. L’intérêt affiché du FC Nantes, couplé à la volonté du joueur de retrouver la Ligue 1, crée un faisceau d’indices qui devraient dynamiser le marché lors de la prochaine fenêtre.

La suite dépendra maintenant des discussions entre clubs et des choix personnels de Djiku, qui devra trancher sur sa réelle envie de revenir dans l’enceinte du football français. Restez connectés pour suivre un dossier qui promet d’animer l’actualité mercato des prochaines semaines.