Kylian Mbappé (Real Madrid, 26 ans) a marqué face à l’Ukraine le 400e but de sa carrière professionnelle. Chez les supporters du FC Nantes, on a l’impression que le club est son souffre-douleur préféré…

Kylian Mbappé a inscrit face à l’Ukraine le 400e but de sa carrière professionnelle. Une étape symbolique qui rappelle, une fois de plus, l’impressionnante régularité du crack du Real Madrid. Mais sur les réseaux, les supporters du FC Nantes ont réagi avec humour… et une pointe de fatalisme.

Mbappé adore le FC Nantes

« Est-ce qu’on serait pas son club préféré ? Beaucoup de jaune sur ce graphique », ironise Ablinho, constatant que les Canaris figurent parmi les équipes les plus souvent punies par Mbappé. Et en effet, le FC Nantes pointe au 7e rang avec 11 buts encaissés face au champion du monde. Un calvaire, mais pas le pire. Le club qui réussit le mieux à l’ancien Parisien reste Montpellier, véritable cible privilégiée avec 15 réalisations.

Montpellier, sa victime préférée en France

Derrière, on retrouve d’autres victimes régulières comme l’OL ou l’AS Monaco. L’OM n’arrive pas très loin derrière… Preuve que Mbappé a beau évoluer au Real Madrid depuis un an et demi, le souvenir qu’il laisse en Ligue 1 continue de faire trembler certaines défenses… et de faire sourire, jaune, du côté de la Beaujoire. Le FC Nantes respire : il y a pire. Mais quand même, 11 fois, ça laisse des traces.