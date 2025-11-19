Mercato : ASSE ou FC Nantes, quelle serait la meilleure destination pour Bardeli ?

Courtisé par l’ASSE et le FC Nantes au mercato, Enzo Bardeli (Dunkerque, 24 ans) a le choix pour son avenir. Où devrait-il signer ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Bardeli, idéal pour l’ASSE »

« Enzo Bardeli serait la recrue idéale pour l’ASSE cet hiver. Il l’était déjà cet été ! Le jeune milieu de Dunkerque a déjà prouvé au tiers de la saison qu’il sait faire la différence au cœur du jeu, avec sa qualité de passe, sa vision et sa capacité à casser les lignes. Ses stats actuelles — 4 passes décisives et 6 buts inscrits — montrent qu’il n’est pas seulement un récupérateur mais un vrai créateur capable d’alimenter l’attaque et d’être à la conclusion des actions. C’est exactement le profil qu’il manque à l’ASSE en Ligue 2 : un joueur technique, polyvalent et capable de s’adapter rapidement aux systèmes tactiques d’Eirk Horneland.

La jeunesse et la marge de progression de Bardeli en font aussi un investissement sur le long terme, idéal pour Kilmer Sports qui mise sur la formation et les talents prometteurs pour rebâtir son effectif. Avec le joueur de 24 ans, les Verts pourraient gagner à la fois créativité, profondeur et fraîcheur dans l’entrejeu. Il y a néanmoins un double hic dans sa venue dans le Forez : sa promiscuité avec Luis Castro pourrait donner un coup d’avance au FC Nantes et l’arrivée d’un renfort en défense semble plus urgent cet hiver dans le Forez. »

Bastien AUBERT

« Plutôt Nantes »

« Même si Nantes est en L1 et l’ASSE en L2, je pense qu’Enzo Bardeli serait plus assuré de jouer en rejoignant les Canaris plutôt que les Verts. A l’ASSE, au milieu, il y a déjà Tardieu, Moueffek et Jaber. Et derrière eux, il y a Miladinovic qui présente un profil assez similaire à Bardeli. A Nantes en revanche, il n’y a pas vraiment de milieu offensif axial. Bardeli aurait un bon coup à jouer sous la houlette de Luis Castro. Il aurait plus de chances d’être titulaire qu’à l’ASSE. C’est en tout cas mon avis.

Et je pense aussi qu’à l’ASSE, il faut un joueur d’une plus grande envergure pour apporter un vrai plus. Jaber et Moueffek sont incontournables. Mais pour prendre la place de Tardieu, les Verts ont besoin d’un joueur de niveau supérieur à Bardeli au milieu. Et peut-être plus d’un milieu défensif, pour prendre la relève d’Ekwah, prévu dans les plans mais qui ne semble pas sur le chemin d’un retour dans le Forez… »

Laurent HESS