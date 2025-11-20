OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !
ASSE : Horneland a un chouchou avant le Mercato 

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
20 novembre 2025

Eirik Horneland a déjà utilisé 29 joueurs depuis le début de saison à l’ASSE. Un arrive en tête de sa rotation et ce n’est pas Gautier Larsonneur. 

Et si le joueur le plus indispensable des Verts n’était pas celui qu’on croit ? Depuis le début de saison, Eirik Horneland a utilisé 29 joueurs à l’ASSE. Un turnover massif lié aux absences et à sa volonté de tester la profondeur du groupe. Mais dans ce grand brassage, une certitude se dégage… et elle surprend. 

Comme le retient Peuple Vert, un véritable chouchou du coach, celui qu’il ne sort jamais du onze : Mickaël Nadé (26 ans). Le rugueux défenseur central a disputé 15 matches, tous comme titulaire, avec 1332 minutes jouées. Personne ne fait mieux dans l’effectif de l’ASSE. Même Gautier Larsonneur, pourtant gardien numéro un, est derrière (1260 minutes). 

Nadé en tête, Stassin n’est que 10e ! 

Nadé, lui, est le seul à avoir disputé chaque minute de chaque match depuis le début de saison. Une confiance totale, quasi symbolique. Derrière lui, on retrouve : Larsonneur donc (14 matchs – 1260 min), Florian Tardieu (14 matchs – 1249 min), Annan (12 matchs – 1059 min) et Mahdmou Jaber (13 matchs – 1005 min). 

Plus étonnant encore : Lucas Stassin, souvent cité comme joueur à fort potentiel, n’est que 10e avec 736 minutes. Et certains cadres comme Irvin Cardona ou Aimen Moueffek ne font pas partie du top 5. Horneland peut donc faire tourner à l’ASSE, mais une chose est claire : sa colonne vertébrale commence par Nadé.

ASSELigue 2
#A la une#RECAP'

