En plus de viser Pierre-Emile Hojbjerg, la Juventus Turin pourrait relancer un autre joueur de l’OM, Leonardo Balerdi, cet hiver, après la blessure de son défenseur Daniele Rugani.

La Juventus Turin a publié ce mercredi après-midi un communiqué médical qui pourrait directement impacté l’Olympique de Marseille. Il révèle que Daniele Rugani sera absent un mois en raison d’une « lésion de faible grade du soléaire de la jambe droite ». Une blessure qui tombe mal pour la Vieille Dame, en pleine crise sportive ayant entraîné le renvoi d’Igor Tudor et l’arrivée de Luciano Spalletti, dont les premiers pas ne sont pas fameux. En outre, la Juve espère voir rentrer son défenseur brésilien Bremer mais celui-ci est régulièrement blessé depuis son arrivée en 2022.

La Vieille Dame et sa direction française apprécient Balerdi

Il ne serait donc pas étonnant qu’il y ait un retour de flamme pour Leonardo Balerdi dans le Piémont. On le sait, l’Argentin était dans le viseur des Bianconeri quand Tudor en était encore l’entraîneur. L’ancien défenseur croate avait permis au capitaine de l’OM de grandement progresser lors sa saison en Provence, en 2022-23. Il le tient en haute estime et aurait aimé le faire venir en Italie. Mais la direction de l’OM avait refusé de voir partir son joueur, sauf offre astronomique que la Juventus ne pouvait pas se permettre. Balerdi est donc resté à Marseille, a même prolongé mais il a vu arriver trois concurrents au poste (Aguerd, Pavard et Medina).

Quand les trois recrues sont épargnées par les blessures et à leur meilleur niveau, Leonardo Balerdi, qui continue de souffrir de sautes de concentration dans un match, n’est pas forcément titulaire. Pour l’OM, ce serait donc peut-être le meilleur moment pour le vendre. Cela inciterait aussi la Juventus à penser à autre chose qu’à Pierre-Emile Hojbjerg pour renforcer le milieu de terrain…