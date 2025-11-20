ASSE : La fin du rêve pour Kevin Pedro ?

Il y a quelques semaines, Kevin Pedro semblait avoir tout pour poursuivre son ascension à l’ASSE. Auteur de prestations remarquées et d’un premier but libérateur en Coupe de France, le jeune défenseur se retrouvait propulsé sous la lumière. Mais la réalité du haut niveau a vite repris ses droits. Sous l’œil intransigeant d’Eirik Horneland, l’idylle entre Pedro et les Verts vacille déjà.

Débuts de Kevin Pedro : éclat contre Troyes et premier but en Coupe de France

À seulement 19 ans, Pedro s’est distingué lors de sa première apparition en Ligue 2 avec les pros, face à Troyes. Une prestation sérieuse et appliquée, vite consolidée par un but crucial contre Quetigny en Coupe de France, qui a confirmé son statut de jeune talent à suivre. Sa capacité à saisir sa chance et à s’imposer dans les duels ont mis en lumière le travail de formation réalisé à l’Étrat, mais aussi l’appétit de Pedro pour s’inscrire dans le projet stéphanois.

Pour beaucoup d’observateurs, ces premiers pas ont suscité de vrais espoirs quant à la succession des tauliers de la défense verte.

Eirik Horneland hausse le ton : rien n’est acquis pour le jeune défenseur

Derrière ces éclats, le discours du coach norvégien coupe court à tout emballement. Eirik Horneland préfère délivrer un message clair : les coups d’éclat ne suffiront pas, la progression doit devenir une habitude. Récemment, il n’a pas hésité à dresser le constat d’une première période mitigée de Pedro, pointant le manque d’exigence à l’entraînement et rappelant la nécessité d’une régularité à chaque sortie.

« Je ne suis pas très content de sa première période, à l’image de sa semaine de travail », a-t-il martelé…

La rude concurrence en défense : Pedro face à Bernauer et Ferreira

Si le message du coach s’adresse à Pedro, il vaut tout autant pour l’ensemble des candidats à la défense centrale. Cette semaine, la bataille pour une place s’annonce féroce avec Bernauer et Ferreira, tous deux en embuscade pour débuter contre Nancy. S’y ajoutent également de jeunes profils comme Mouton, ou encore N’Guessan, revenu sur le devant de la scène après un été délicat.

Bernauer : solide, expérience et lecture du jeu

Ferreira : prometteur et à l’aise dans la relance

Mouton : prestation correcte selon le staff, capable de bousculer la hiérarchie

N’Guessan : satisfaction récente, polyvalence et constance

Cette concurrence, entretenue par Horneland, signe clairement que rien n’est figé. Chacun devra décrocher sa place, sans compter sur les absences ponctuelles dans le groupe professionnel.

Un défi mental : progression, régularité et capacité de réaction

Plus que le talent, c’est la capacité à durer qui conditionnera l’avenir de Pedro chez les Verts. Sa fébrilité remarquée sur un penalty concédé où Maubleu n’est pas de tout reproche également, est suivie d’une réaction plutôt solide après la pause. Le coach a salué sa progression, observant qu’il « avait compris le message à la mi-temps », mais le plus dur commence : s’imposer semaine après semaine, dans l’ombre d’une concurrence intense.

Pour Pedro, les axes de progression sont clairs :

Gagner en constance tout au long du match

Confirmer sur la durée, à l’entraînement et en compétition

Montrer un mental d’acier pour rebondir face aux critiques

L’avenir de Pedro à l’ASSE passera par sa capacité à convaincre un coach qui réclame l’excellence quotidienne. Saura-t-il transformer cet avertissement en déclic et s’installer durablement comme un pilier de cette équipe ?