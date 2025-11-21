RC Lens : Pierre Sage prêt à un gros coup de bluff face à Strasbourg ?

Le RC Lens s’apprête à recevoir Strasbourg pour la 13e journée de Ligue 1 pour un très gros choc, mais l’effectif est contraint à bricoler derrière. Deux absences majeures, Jonathan Gradit (suspendu) et Deiver Machado (blessé), forcent Pierre Sage à repenser sa défense, avec la titularisation attendue du jeune Ismaëlo Ganiou. À moins d’un coup de bluff ?

Deux absents clés qui changent la donne pour Lens

La sanction est tombée : Jonathan Gradit manquera à l’appel, conséquence directe de sa suspension. Solide taulier, pilier défensif, il laisse un vide tant par son expérience que par son volume de jeu – dix matchs disputés cette saison, la totalité en tant que titulaire.

À gauche, c’est le piston colombien Deiver Machado qui décroche : une gêne musculaire le laissera en dehors du groupe. Bonne nouvelle toutefois, son indisponibilité ne devrait pas dépasser cette rencontre et Lens le récupérera donc, sans doute très vite.

Ismaëlo Ganiou, la jeunesse au révélateur face à Strasbourg

Ce contexte d’urgence ouvre une porte à l’espoir et à la pression : Ismaëlo Ganiou, 20 ans, formé à la Gaillette, est aujourd’hui le favori pour démarrer sur le flanc. Sa première titularisation en Ligue 1 reste dans toutes les têtes – une expulsion à Auxerre, symbole cru d’une expérience à double tranchant. Depuis, il travaille à l’entraînement, mais la vraie mesure du progrès viendra, selon le coach, dans l’arène : « le révélateur pour lui sera la compétition » confie ainsi Pierre Sage.

Cependant, si le coach lensois a assuré que Ganiou « tenait la corde » pour débuter, il n’a tout de même pas été catégorique sur le sujet : « Il tient la corde, mais l’ensemble des joueurs ne sait pas si chacun d’entre eux sera aligné, je leur réserve donc l’information. Mais vu le contexte, effectivement, il tient la corde. Le révélateur pour lui sera la compétition. Depuis Auxerre, je ne vois pas trop d’évolution dans les séances d’entraînement, il avait déjà un bon comportement en amont de ce premier match. C’est lors de la prochaine fois qu’il sera sur le terrain que l’on verra si des choses se sont construites sur le plan émotionnel ».

Quelles autres options pour Sage ?

Alors, si Pierre Sage tente le coup de bluff en laissant Ganiou sur le banc, qui pourrait bien prendre la place de Gradit ? Une défense à 4 peut être instaurée, mais cela reste évidemment très peu probable, ou Sage peut prendre la décision de décaler Udol en défense centrale, ce qui oblige Sarr et Baidoo à bouger d’un cran également. À gauche, en l’absence de Machado, on peut imaginer le prometteur Anthony Bermont prendre le poste.

Mais toutes ces possibilités restent très minces, et le jeune Ganiou devrait bien connaître une deuxième titularisation avec son club formateur.

Propos rapportés par Lensois.com.