FC Barcelone : Yamal surprotégé, Flick obligé d’intervenir

À la veille du retour du FC Barcelone au Camp Nou pour affronter l’Athletic Bilbao (samedi, 16h15), l’essentiel de l’attention ne s’est pas concentré sur le terrain rénové… mais sur la gestion de Lamine Yamal. La pépite blaugrana, qui soigne une pubalgie depuis plusieurs jours, est devenue le cœur d’un échange très ferme de la part d’Hansi Flick, visiblement déterminé à préserver son joueur, coûte que coûte.

Le coach allemand a tenu à clarifier la situation dès le début de sa prise de parole. Pas question pour lui de laisser planer le moindre doute sur l’état du jeune international : « Lamine Yamal est notre joueur et on prend soin de lui. La sélection espagnole prend soin de lui également. C’est très bien pour lui. » Une mise au point destinée autant au public qu’aux sélections nationales, montrant que le club surveille de près chaque détail concernant son joyau.

La convocation annulée : une nécessité, pas une option

L’annulation de sa présence avec l’Espagne a fait couler beaucoup d’encre, mais Flick insiste : la décision était indispensable. « Annuler sa convocation (en raison d’une pubalgie) était la bonne décision pour les deux matches de l’Espagne. »

Le technicien insiste aussi sur la maturité inattendue du joueur de 18 ans, déjà habitué à composer avec les besoins de son corps : « J’ai toujours dit qu’il travaillait très dur, il a beaucoup de discipline au sujet de ses blessures. C’est un grand pas pour lui de parvenir à gérer ces choses-là, et il l’a très bien fait. »

Autrement dit : un diamant, oui, mais un diamant fragile — et Flick entend bien éviter toute surexposition.

Une infirmerie animée, mais un message clair

Si Yamal est au centre des préoccupations du Barça, il n’est pas le seul dossier du jour. Marcus Rashford, victime d’un épisode fébrile, n’a pas pu s’entraîner : « Marcus Rashford a de la fièvre. Il ne s’est pas entraîné, ni hier (jeudi) ni aujourd’hui (vendredi). Je ne suis pas certain qu’il soit de retour pour le match, j’ai des doutes. »

Un coup dur supplémentaire, surtout au moment de retrouver le Camp Nou. Mais Flick préfère retenir le moindre signe positif, notamment le retour tant attendu de Raphinha : « Mais la bonne nouvelle c’est que Raphinha est de retour. J’aime beaucoup ce qu’il apporte au collectif. On verra demain combien de temps on va lui donner, 10, 15 ou 20 minutes. Mais il est de retour et c’est un grand pas pour lui d’être sur le banc demain. »

Yamal, un cas à part

Dans ce contexte, la gestion de Yamal prend une dimension encore plus symbolique : celle d’un entraîneur qui veut montrer qu’il ne sacrifiera pas l’avenir de son prodige pour un match de Liga, aussi important soit-il.

Flick a donc tranché : récupération maximale, communication ferme, et aucun risque inutile. Le Barça prépare son retour dans son stade mythique… mais c’est la protection de son plus jeune talent qui dicte la marche à suivre.