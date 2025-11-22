Arrivé à la toute fin du mercato estival au Stade Rennais, Estéban Lepaul est déjà bien intégré. Et très ambitieux malgré le faux départ de son équipe.

Ce samedi, pour annoncer le choc entre le Stade Rennais et l’AS Monaco au Roazhon Park, L’Equipe publie une longue interview d’Estéban Lepaul. L’attaquant de 25 ans, arrivé le 28 août en Bretagne moyennant un chèque de 13,5 M€ pour le SCO d’Angers, explique s’être rapidement intégré chez les Rouge et Noir. Il partage également son ambition pour la saison, même si son équipe a connu un faux départ. Lui qui a déjà marqué huit fois, dont un triplé contre Strasbourg (4-1), voit très loin, encouragé par un glorieux ancien du SRFC.

« Si tu gagnes ce week-end, tu es totalement dans le wagon européen »

« Le dernier Rennais a avoir été sacré meilleur buteur de L1 ? Martin Terrier, avec 21 buts en 2021-22. Non ? Alors Guivarc’h ? (La bonne réponse est Alexander Frei, 20 buts en 2004-05) Ah, j’ai déjà lu la comparaison. C’est un peu trop loin pour moi, je ne veux pas mentir ou faire le puriste, je ne connais pas spécialement. Le dernier que j’avais en tête, c’était le record de Martin sur une saison. Il m’a écrit après Strasbourg pour me féliciter de mon triplé. Et me dire d’aller chercher ses 21 buts. J’ai trouvé son geste hyper sympa. Si c’est atteignable ? Bien sûr ! Et le rêve ultime serait de jouer la Ligue des champions. Mais l’objectif premier est de se qualifier pour une Coupe d’Europe. Et pour moi, si tu gagnes ce week-end, tu es totalement dans le wagon. »

En cas de succès, le Stade Rennais passerait effectivement devant l’AS Monaco au classement et intègrerait les places qualificatives pour la Coupe d’Europe. Le club breton s’est déjà payé le scalp de l’OM (1-0) et de l’OL (3-1) sur ses terres, tout en tenant en échec le RC Lens (0-0). L’espoir est donc permis.