Stade Rennais : Beye et Samba pires ennemis ? La vérité éclate enfin !

En conférence de presse avant le choc entre le Stade Rennais et Monaco, Habib Beye et Brice Samba ont mis les choses au clair sur leur relation, qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines.

Alors que le Stade Rennais retrouve des couleurs et se rapproche des places européennes, la rencontre face à Monaco ce samedi à 19 heures au Roazhon Park pourrait permettre aux Bretons de dépasser les Monégasques au classement. Parmi les artisans de cette dynamique, le gardien Brice Samba se distingue non seulement par ses arrêts déterminants, mais aussi par sa personnalité affirmée.

Samba se fiche des critiques

Forte tête et râleur sur le terrain, Samba n’hésite pas à reprendre vertement ses coéquipiers à chaque erreur. Cette attitude, parfois critiquée, semble pourtant faire partie intégrante de son efficacité et de son succès. L’ancien Lensois assume pleinement :

« J’ai 31 ans. Je ne vais pas changer ! Les critiques, je ne lis pas. J’ai toujours été comme çà. On a tous des défauts mais l’important est d’être efficace et de faire gagner son équipe. Ce niveau là m’a permis d’atteindre l’équipe de France et d’y rester depuis un moment. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même Dieu ne fait pas l’unanimité. »

Beye lâche ses vérités sur sa relation avec Samba

Samba, une personnalité qui fait l’unanimité, mais ce n’était pas forcément le cas il y a quelques semaines quand le SRFC était en crise. Lui, comme Seko Fofana, ont été accusés d’être des opposants à Habib Beye, leur coach. Mais derrière ça se cache en réalité une relation de travail étroite et constructive entre le gardien et son supérieur. Ce dernier tient à rétablir la vérité sur l’image parfois caricaturale du gardien :

« C’est une image un peu tronquée que l’on a de Brice quand on parle toujours de sa forte personnalité. C’est un gardien international de très très haut niveau mais au quotidien on n’a pas ce rapport d’autorité. On discute énormément. On a une relation très proche car je lui demande beaucoup de choses dans notre projet de jeu, d’être très dynamique dans ses sorties de balle et de scanner comment ressortir sous la pression. »

« Brice est un garçon très facile à entraîner »

Beye insiste également sur l’importance de cette personnalité pour le groupe :

« On a l’image comme quoi une forte personnalité est difficile à gérer. Pas du tout ! Au quotidien, j’aime ça. J’aime avoir des débats quand il y a des arguments. Je ne veux pas des joueurs qui me disent ‘oui oui coach’, alors de temps en temps, il est amené à me dire aussi des choses et à livrer sa perception. Brice est un garçon très facile à entraîner et sa personnalité est nécessaire pour le groupe et pas du tout écrasante. Il prend la place qu’il doit prendre. Il n’y a pas de discours superflu. C’est très impactant et de plus en plus car ces performances de haut niveau lui permettent d’être encore plus légitime. »

La vérité sur la relation entre Samba et Beye éclate ainsi au grand jour : loin d’être un conflit permanent, la forte personnalité du gardien est devenue un atout stratégique et humain, un moteur pour le Stade Rennais et Habib Beye dans sa quête de relance.