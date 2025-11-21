FC Nantes : un autre ennemi juré prêt à tourmenter les Canaris en plus du Stade Rennais ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : Beye et Samba pires ennemis ? La vérité éclate enfin !

Stade Rennais : Beye et Samba pires ennemis ? La vérité éclate enfin !
William Tertrin
21 novembre 2025

En conférence de presse avant le choc entre le Stade Rennais et Monaco, Habib Beye et Brice Samba ont mis les choses au clair sur leur relation, qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines.

Alors que le Stade Rennais retrouve des couleurs et se rapproche des places européennes, la rencontre face à Monaco ce samedi à 19 heures au Roazhon Park pourrait permettre aux Bretons de dépasser les Monégasques au classement. Parmi les artisans de cette dynamique, le gardien Brice Samba se distingue non seulement par ses arrêts déterminants, mais aussi par sa personnalité affirmée.

Samba se fiche des critiques

Forte tête et râleur sur le terrain, Samba n’hésite pas à reprendre vertement ses coéquipiers à chaque erreur. Cette attitude, parfois critiquée, semble pourtant faire partie intégrante de son efficacité et de son succès. L’ancien Lensois assume pleinement :

« J’ai 31 ans. Je ne vais pas changer ! Les critiques, je ne lis pas. J’ai toujours été comme çà. On a tous des défauts mais l’important est d’être efficace et de faire gagner son équipe. Ce niveau là m’a permis d’atteindre l’équipe de France et d’y rester depuis un moment. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même Dieu ne fait pas l’unanimité. »

Beye lâche ses vérités sur sa relation avec Samba

Samba, une personnalité qui fait l’unanimité, mais ce n’était pas forcément le cas il y a quelques semaines quand le SRFC était en crise. Lui, comme Seko Fofana, ont été accusés d’être des opposants à Habib Beye, leur coach. Mais derrière ça se cache en réalité une relation de travail étroite et constructive entre le gardien et son supérieur. Ce dernier tient à rétablir la vérité sur l’image parfois caricaturale du gardien :

« C’est une image un peu tronquée que l’on a de Brice quand on parle toujours de sa forte personnalité. C’est un gardien international de très très haut niveau mais au quotidien on n’a pas ce rapport d’autorité. On discute énormément. On a une relation très proche car je lui demande beaucoup de choses dans notre projet de jeu, d’être très dynamique dans ses sorties de balle et de scanner comment ressortir sous la pression. »

« Brice est un garçon très facile à entraîner »

Beye insiste également sur l’importance de cette personnalité pour le groupe :

« On a l’image comme quoi une forte personnalité est difficile à gérer. Pas du tout ! Au quotidien, j’aime ça. J’aime avoir des débats quand il y a des arguments. Je ne veux pas des joueurs qui me disent ‘oui oui coach’, alors de temps en temps, il est amené à me dire aussi des choses et à livrer sa perception. Brice est un garçon très facile à entraîner et sa personnalité est nécessaire pour le groupe et pas du tout écrasante. Il prend la place qu’il doit prendre. Il n’y a pas de discours superflu. C’est très impactant et de plus en plus car ces performances de haut niveau lui permettent d’être encore plus légitime. »

La vérité sur la relation entre Samba et Beye éclate ainsi au grand jour : loin d’être un conflit permanent, la forte personnalité du gardien est devenue un atout stratégique et humain, un moteur pour le Stade Rennais et Habib Beye dans sa quête de relance.

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : un autre ennemi juré prêt à tourmenter les Canaris en plus du Stade Rennais ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, lors d'une conférence de presse.
Mercato...

OL : un dossier a été bouclé avant même l’ouverture du mercato

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye et Samba pires ennemis ? La vérité éclate enfin !
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye et Samba pires ennemis ? La vérité éclate enfin !

Par William Tertrin
ASSE : le groupe décimé des Verts pour affronter Nancy
ASSE...

ASSE : le groupe décimé des Verts pour affronter Nancy

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Ligue 1...

RC Lens : deux absents et autant de retours dans le groupe pour Strasbourg

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Strasbourg, Liam Rosenior.
Ligue 1...

RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !

Par William Tertrin
FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !
FC Nantes...

FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !

Par William Tertrin
OL : la panique s’installe à Lyon… Fonseca ne cache plus son inquiétude
Ligue 1...

OL : la panique s’installe à Lyon… Fonseca ne cache plus son inquiétude

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue 1...

PSG : João Neves a semé le chaos à Paris, Luis Enrique sonne l’alerte

Par William Tertrin
PSG : Un message énigmatique fait exploser la rumeur d’un retour d’Hakimi au Real !
PSG...

PSG : Un message énigmatique fait exploser la rumeur d’un retour d’Hakimi au Real !

Par Louis Chrestian
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la rumeur d’un grand retour de Messi est relancée !

Par William Tertrin
Revue de presse : Haise vise plus haut, Beye annonce la couleur pour 2026 !
Ligue 1...

Revue de presse : Haise vise plus haut, Beye annonce la couleur pour 2026 !

Par Louis Chrestian
RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou

Par William Tertrin
OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !
Mercato...

OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !
ASSE...

ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…
FC Nantes...

FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…

Par Louis Chrestian
OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?
OM...

OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?

Par Louis Chrestian
Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
OL...

Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !

Par Louis Chrestian
OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !
Juventus Turin...

OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !
ASSE...

ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !

Par Louis Chrestian
La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !
FC Nantes...

La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet