Louis Chrestian
9 octobre 2025

Habib Beye vivant une situation tendue en raison de la mutinerie de cadres comme Seko Fofana et Brice Samba, But Football Club tranche entre les deux solutions garder Habib Beye ou garder Samba et Fofana.

« Le Stade Rennais doit garder Habib Beye »

« Pour moi, le Stade Rennais doit garder Habib Beye.
Le coach a montré de la résilience la saison dernière, en reprenant une équipe complètement décimée par des mercatos ratés sous Massara.
Oui, son début de saison n’est pas parfait, mais il a quand même réussi à battre l’OM et l’OL, deux succès qui prouvent qu’il sait mobiliser son groupe dans les grands rendez-vous.
Le problème, c’est qu’à Rennes, on a la mémoire courte. Après la victoire face à Marseille, tout le monde encensait Beye. Et aujourd’hui, dès que les résultats tournent, il devient la cible facile de la presse et des supporters.
Tactiquement, il n’a pas encore eu le temps de mettre ses idées en place, et le virer maintenant serait une erreur. Quant à Seko Fofana, c’est une déception. Recruté à prix d’or, payé comme une star, mais invisible sur le terrain l’année dernière il commence à peine à donner quelques satisfactions…
Pour moi, cette pseudo “mutinerie des cadres » n’a qu’un objectif : installer Franck Haise, leur ancien coach à Lens. Et ça, c’est dangereux pour la stabilité du club. »

Louis CHRESTIAN

« Si les cadres ne veulent plus de lui… »

« Je suis le premier à dire qu’Habib Beye doit être conservé et que le Stade Rennais doit faire preuve de stabilité. Mais il faut aussi être lucide : si l’entraîneur a perdu son vestiaire, ça ne sert à rien de s’acharner ! Il vaut mieux changer un technicien que onze joueurs. Les premiers échos de L’Equipe laissaient à penser que les cadres rennais ne réclament pas forcément la tête de leur coach, simplement qu’ils ne comprennent pas nombre de ses décisions. Mais plus les langues se délient, plus on se rend compte que le mal est profond. Le vestiaire n’a pas compris que Djaoui Cissé soit sorti de l’équipe, Lilian Brassier n’a pas apprécié d’être sur le banc contre Lens alors que tout laissait penser qu’il serait titulaire…

Habib Beye est clairement à un tournant de son aventure rennaise. Soit il accepte de changer son mode de fonctionnement pour l’adapter à son vestiaire, soit il se fait virer. Ce serait dommage mais cela fait belle lurette que les footballeurs ont le destin de leur entraîneur entre les pieds. A eux de s’adapter ou de trinquer ! »

Raphaël NOUET

Les Rennais doivent-ils garder Habib Beye ou Samba et Fofana? 
