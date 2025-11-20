OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais

Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais
William Tertrin
20 novembre 2025

Interrogé sur la récente polémique autour de Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France et gardien du Stade Rennais Brice Samba s’est voulu très cash.

Le gardien du Stade Rennais, Brice Samba, est monté au front ce jeudi pour calmer le jeu autour de la dernière polémique visant Kylian Mbappé. Visé suite à son forfait contre l’Azerbaïdjan et son apparition remarquée à Dubaï, le capitaine des Bleus s’est retrouvé au cœur d’un débat sur d’éventuels privilèges. Face aux critiques, Samba a livré une intervention tranchante pour défendre le groupe France et recadrer la perception médiatique.

Mbappé au cœur de la polémique

Tout est parti du récent rassemblement des Bleus. Après avoir brillé face à l’Ukraine avec un doublé décisif, Mbappé a été écarté pour le déplacement en Azerbaïdjan, officiellement à cause d’une inflammation persistante à la cheville droite. Mais c’est sa présence, juste après, à Dubaï pour une sortie padel sous le soleil qui a relancé la suspicion d’une « blessure diplomatique » et ouvert la voie à toutes les spéculations.

Samba recadre : « C’est vous qui polémiquez »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Brice Samba n’a pas attendu pour défendre son coéquipier et l’atmosphère du groupe France. « C’est vous qui polémiquez », a-t-il sèchement rappelé, mettant le doigt sur le décalage entre la vie interne des Bleus et le feuilleton extérieur. Pour Samba, aucune zone d’ombre : « Nous on n’a pas de souci avec ça. Je ne sais pas ce qui s’est passé ni ce qu’ils se sont dit avec le coach. Si le coach dit qu’il a vraiment mal à la cheville, c’est qu’il a vraiment mal. Je ne vois pas pourquoi on inventerait des choses ». Un message limpide destiné à stopper la vague médiatique autour de son capitaine.

Les explications sur le forfait et la gestion médicale

Côté sportif, la version officielle reste la même : Didier Deschamps et le staff médical n’ont pris aucun risque alors que la qualification pour la Coupe du monde 2026 était assurée. « Kylian a toujours une inflammation à la cheville, je l’ai remis à la disposition du Real Madrid », a confirmé le sélectionneur. Un geste logique et transparent, qui témoigne du dialogue constant entre le staff tricolore et le club madrilène.

Aucune faveur chez les Bleus selon Samba

Brice Samba a insisté sur un point clé : pour lui, « personne n’a de passe-droits dans cette équipe de France ». Le gardien rennais, numéro 3 dans la hiérarchie et non-titulaire durant les deux derniers matchs, voit dans l’attitude de Mbappé un exemple de professionnalisme. « Les faits sont là, tout simplement », conclut-il, balayant l’idée d’un traitement particulier pour la star du Real Madrid.

Ce nouvel épisode interroge la gestion des grandes personnalités chez les Bleus : les stars bénéficient-elles vraiment d’un traitement particulier ou la concurrence et l’encadrement restent-ils la norme en sélection ? Les prochains rassemblements trancheront, mais le message de Brice Samba est sans ambiguïté : dans le vestiaire, chaque joueur est logé à la même enseigne.

Equipe de FranceReal MadridStade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Mercato...

OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud
Mercato...

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a calmé tout le monde à sa façon, et c’était brutal !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un petit lot de consolation après les blessures de Stassin et Duffus

Par William Tertrin
L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG
Equipe de France...

L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG

Par William Tertrin
Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais
Equipe de France...

Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais

Par William Tertrin
FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien

Par William Tertrin
Habib Beye répondant aux questions de Ligue1+ avant le match PFC-Rennes.
Ligue 1...

Stade Rennais : en plus de Pogba, deux grosses craintes pour Beye face à Monaco

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Mercato...

OL Mercato : un transfert XXL à prévoir cet hiver en plus de l’arrivée d’Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis

Par William Tertrin
Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…
PSG...

Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…

Par Louis Chrestian
Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
AS Monaco...

Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !

Par Louis Chrestian
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Mercato...

Mercato : Griezmann serait-il la meilleure option de l’OM en janvier ?

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : la priorité hivernale est connue 

Par Bastien Aubert
ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !
ASSE...

ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !

Par Louis Chrestian
OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !
OM...

OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !
Equipe de France...

FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !

Par Louis Chrestian
ASSE : La fin du rêve pour Kevin Pedro ?
ASSE...

ASSE : La fin du rêve pour Kevin Pedro ?

Par Louis Chrestian
OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !
Liga...

OM : Un attaquant de l’Atlético Madrid s’offre à Marseille, coup énorme en vue !

Par Louis Chrestian
OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l’OM !
OGC Nice...

OGC Nice : Franck Haise dans la tourmente avant le choc contre l’OM !

Par Louis Chrestian
OM : Le point complet sur les cinq blessés avant Nice !
OM...

OM : Le point complet sur les cinq blessés avant Nice !

Par Louis Chrestian
PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
PSG...

PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !

Par Louis Chrestian
FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !

Par Louis Chrestian
Rongier et Merlin à Rennes
FC Nantes...

Stade Rennais : Rongier et Merlin encore traînés dans la boue à cause du FC Nantes

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet