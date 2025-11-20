Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais

Interrogé sur la récente polémique autour de Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France et gardien du Stade Rennais Brice Samba s’est voulu très cash.

Le gardien du Stade Rennais, Brice Samba, est monté au front ce jeudi pour calmer le jeu autour de la dernière polémique visant Kylian Mbappé. Visé suite à son forfait contre l’Azerbaïdjan et son apparition remarquée à Dubaï, le capitaine des Bleus s’est retrouvé au cœur d’un débat sur d’éventuels privilèges. Face aux critiques, Samba a livré une intervention tranchante pour défendre le groupe France et recadrer la perception médiatique.

Mbappé au cœur de la polémique

Tout est parti du récent rassemblement des Bleus. Après avoir brillé face à l’Ukraine avec un doublé décisif, Mbappé a été écarté pour le déplacement en Azerbaïdjan, officiellement à cause d’une inflammation persistante à la cheville droite. Mais c’est sa présence, juste après, à Dubaï pour une sortie padel sous le soleil qui a relancé la suspicion d’une « blessure diplomatique » et ouvert la voie à toutes les spéculations.

Samba recadre : « C’est vous qui polémiquez »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Brice Samba n’a pas attendu pour défendre son coéquipier et l’atmosphère du groupe France. « C’est vous qui polémiquez », a-t-il sèchement rappelé, mettant le doigt sur le décalage entre la vie interne des Bleus et le feuilleton extérieur. Pour Samba, aucune zone d’ombre : « Nous on n’a pas de souci avec ça. Je ne sais pas ce qui s’est passé ni ce qu’ils se sont dit avec le coach. Si le coach dit qu’il a vraiment mal à la cheville, c’est qu’il a vraiment mal. Je ne vois pas pourquoi on inventerait des choses ». Un message limpide destiné à stopper la vague médiatique autour de son capitaine.

Les explications sur le forfait et la gestion médicale

Côté sportif, la version officielle reste la même : Didier Deschamps et le staff médical n’ont pris aucun risque alors que la qualification pour la Coupe du monde 2026 était assurée. « Kylian a toujours une inflammation à la cheville, je l’ai remis à la disposition du Real Madrid », a confirmé le sélectionneur. Un geste logique et transparent, qui témoigne du dialogue constant entre le staff tricolore et le club madrilène.

Aucune faveur chez les Bleus selon Samba

Brice Samba a insisté sur un point clé : pour lui, « personne n’a de passe-droits dans cette équipe de France ». Le gardien rennais, numéro 3 dans la hiérarchie et non-titulaire durant les deux derniers matchs, voit dans l’attitude de Mbappé un exemple de professionnalisme. « Les faits sont là, tout simplement », conclut-il, balayant l’idée d’un traitement particulier pour la star du Real Madrid.

Ce nouvel épisode interroge la gestion des grandes personnalités chez les Bleus : les stars bénéficient-elles vraiment d’un traitement particulier ou la concurrence et l’encadrement restent-ils la norme en sélection ? Les prochains rassemblements trancheront, mais le message de Brice Samba est sans ambiguïté : dans le vestiaire, chaque joueur est logé à la même enseigne.