RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !

Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !
William Tertrin
21 novembre 2025

À l’occasion du match entre le Stade Rennais et l’AS Monaco, Paul Pogba fait enfin son grand retour dans un groupe ! La nouvelle vient de tomber, et c’est Habib Beye qui doit être ravi.

L’attente touche enfin à sa fin autour de Paul Pogba. Après plus de deux ans loin des terrains, le champion du monde 2018 figure dans le groupe de l’AS Monaco pour affronter le Stade Rennais lors de la 13e journée de Ligue 1. Ce retour, inédit tant pour le club monégasque que pour le championnat de France, nourrit tous les espoirs et éveille une curiosité rare chez les supporters, impatients de voir l’impact du milieu français sous ses nouvelles couleurs.

Pogba dans le groupe monégasque pour Rennes

L’information est tombée : Paul Pogba fait partie du groupe élargi de Monaco pour le déplacement à Rennes. Le natif de Lagny-sur-Marne pourrait ainsi fouler les pelouses de Ligue 1 pour la toute première fois de sa carrière, à l’âge de 31 ans. Après des mois d’incertitude et de doutes, « La Pioche » s’apprête à renouer avec la compétition.

Et s’il y en a un qui était impatient de revoir Pogba, c’est Habib Beye, le coach rennais. En conférence de presse, il a déclaré : « Je suis très content, parce que très fan du joueur qu’il est, de l’immense joueur qu’il est, de tout ce qu’il a apporté aujourd’hui au football. (…) Quand on aime le football, on aime Pogba par rapport à ce qu’il fait. Et moi, je ne parlerai jamais du joueur qu’il est au passé. Car je pense que pour la Ligue 1, c’est magnifique de le voir revenir dans le groupe de Monaco, ça sera magnifique de le revoir sur les terrains, que ça soit ici ou ailleurs. (…) Surtout, c’est un amoureux du jeu. Et je pense que la seule envie qu’il a aujourd’hui, c’est de pouvoir de nouveau s’exprimer. Pour la Ligue 1 et en tant qu’amateur de foot, je suis content de le voir revenir au très haut niveau ».

Le désir de Beye est désormais exaucé, mais il pourrait bien se transformer en cadeau empoisonné si Pogba signait son grand retour sur les terrains avec une action décisive, qui sait ?

Retour en compétition : un événement inédit pour Pogba

Ce rendez-vous marque un tournant dans la carrière de Pogba : il n’a plus disputé de match officiel depuis septembre 2023, lorsqu’il évoluait sous le maillot de la Juventus. Suspendu pour un contrôle positif à la testostérone, éloigné ensuite des terrains par des blessures à répétition, Pogba revient à la lumière dans un contexte totalement nouveau : en France, qui n’a jamais pu admirer son jeu raffiné en championnat.

Monaco n’envisage pas de titularisation pour son numéro 6, mais une entrée en jeu reste espérée, en fonction du scénario du match. L’émotion promet d’être forte, aussi bien dans le stade que devant les écrans.

Deux ans sans jouer : la traversée du désert

Plus de vingt-quatre mois d’absence, une éternité à l’échelle d’un joueur de ce calibre. Le dernier match de Paul Pogba remonte à une rencontre de Serie A face à Empoli, le 3 septembre 2023. Depuis, blessures musculaires, cheville récalcitrante, puis suspension l’ont doté d’une patience rare, et obligé à tout reprendre à zéro. Chacune de ses tentatives de retour se soldait jusqu’ici par une rechute ou un report.

Blessures, suspension… Un long chemin vers la reprise

La rééducation de Pogba n’aura rien eu de linéaire. Initialement espéré pour une reprise en octobre, puis au début novembre, il a enchaîné les frustrations. Ce n’est qu’à la faveur de la dernière trêve internationale que le staff monégasque a pu tester son milieu dans des conditions réalistes, multipliant les essais et les oppositions.

Loin de toute improvisation, le retour a été minutieusement préparé. Les conditions de travail et l’intelligence tactique de l’encadrement, menée par Sébastien Pocognoli, ont favorisé cette remontée en puissance tranquille mais déterminée du joueur phare.

Le regard de Pocognoli : Pogba prêt pour le défi ?

Posé, le coach monégasque affiche son optimisme :

« Pendant cette trêve, il a pu se tester dans des conditions réelles de match. On a eu plus de temps pour faire différentes formes de matches et travailler des aspects tactiques. Il y a participé, ce sont de bons signaux. »

Au club, le message est clair : Pogba s’est fondu dans l’effectif, avec l’humilité et l’envie d’un joueur qui veut reconquérir sa place sur les plus grandes scènes. Des signaux qui ne trompent pas dans le vestiaire, alors que les ambitions de Monaco sont à la hausse cette saison.

Ligue 1Stade Rennais
#A la une

Les plus lus

L'entraîneur du RC Strasbourg, Liam Rosenior.
Ligue 1...

RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !

Par William Tertrin
FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !
FC Nantes...

FC Nantes : une catastrophe guette les Canaris… l’état d’urgence a été déclaré !

Par William Tertrin
OL : la panique s’installe à Lyon… Fonseca ne cache plus son inquiétude
Ligue 1...

OL : la panique s’installe à Lyon… Fonseca ne cache plus son inquiétude

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue 1...

PSG : João Neves a semé le chaos à Paris, Luis Enrique sonne l’alerte

Par William Tertrin
PSG : Un message énigmatique fait exploser la rumeur d’un retour d’Hakimi au Real !
PSG...

PSG : Un message énigmatique fait exploser la rumeur d’un retour d’Hakimi au Real !

Par Louis Chrestian
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la rumeur d’un grand retour de Messi est relancée !

Par William Tertrin
Revue de presse : Haise vise plus haut, Beye annonce la couleur pour 2026 !
Ligue 1...

Revue de presse : Haise vise plus haut, Beye annonce la couleur pour 2026 !

Par Louis Chrestian
RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou

Par William Tertrin
OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !
Mercato...

OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !
ASSE...

ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…
FC Nantes...

FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…

Par Louis Chrestian
OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?
OM...

OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?

Par Louis Chrestian
Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
OL...

Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !

Par Louis Chrestian
OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !
Juventus Turin...

OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !
ASSE...

ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !

Par Louis Chrestian
La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !
FC Nantes...

La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !
ASSE...

ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !
OGC Nice...

OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !

Par Louis Chrestian
OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !
Ligue 1...

OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !

Par William Tertrin
ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !
ASSE...

ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage prêt à un gros coup de bluff face à Strasbourg ?

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet