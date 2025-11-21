Stade Rennais : Beye va voir son désir exaucé grâce à Monaco !

À l’occasion du match entre le Stade Rennais et l’AS Monaco, Paul Pogba fait enfin son grand retour dans un groupe ! La nouvelle vient de tomber, et c’est Habib Beye qui doit être ravi.

L’attente touche enfin à sa fin autour de Paul Pogba. Après plus de deux ans loin des terrains, le champion du monde 2018 figure dans le groupe de l’AS Monaco pour affronter le Stade Rennais lors de la 13e journée de Ligue 1. Ce retour, inédit tant pour le club monégasque que pour le championnat de France, nourrit tous les espoirs et éveille une curiosité rare chez les supporters, impatients de voir l’impact du milieu français sous ses nouvelles couleurs.

Pogba dans le groupe monégasque pour Rennes

L’information est tombée : Paul Pogba fait partie du groupe élargi de Monaco pour le déplacement à Rennes. Le natif de Lagny-sur-Marne pourrait ainsi fouler les pelouses de Ligue 1 pour la toute première fois de sa carrière, à l’âge de 31 ans. Après des mois d’incertitude et de doutes, « La Pioche » s’apprête à renouer avec la compétition.

Et s’il y en a un qui était impatient de revoir Pogba, c’est Habib Beye, le coach rennais. En conférence de presse, il a déclaré : « Je suis très content, parce que très fan du joueur qu’il est, de l’immense joueur qu’il est, de tout ce qu’il a apporté aujourd’hui au football. (…) Quand on aime le football, on aime Pogba par rapport à ce qu’il fait. Et moi, je ne parlerai jamais du joueur qu’il est au passé. Car je pense que pour la Ligue 1, c’est magnifique de le voir revenir dans le groupe de Monaco, ça sera magnifique de le revoir sur les terrains, que ça soit ici ou ailleurs. (…) Surtout, c’est un amoureux du jeu. Et je pense que la seule envie qu’il a aujourd’hui, c’est de pouvoir de nouveau s’exprimer. Pour la Ligue 1 et en tant qu’amateur de foot, je suis content de le voir revenir au très haut niveau ».

Le désir de Beye est désormais exaucé, mais il pourrait bien se transformer en cadeau empoisonné si Pogba signait son grand retour sur les terrains avec une action décisive, qui sait ?

Retour en compétition : un événement inédit pour Pogba

Ce rendez-vous marque un tournant dans la carrière de Pogba : il n’a plus disputé de match officiel depuis septembre 2023, lorsqu’il évoluait sous le maillot de la Juventus. Suspendu pour un contrôle positif à la testostérone, éloigné ensuite des terrains par des blessures à répétition, Pogba revient à la lumière dans un contexte totalement nouveau : en France, qui n’a jamais pu admirer son jeu raffiné en championnat.

Monaco n’envisage pas de titularisation pour son numéro 6, mais une entrée en jeu reste espérée, en fonction du scénario du match. L’émotion promet d’être forte, aussi bien dans le stade que devant les écrans.

Deux ans sans jouer : la traversée du désert

Plus de vingt-quatre mois d’absence, une éternité à l’échelle d’un joueur de ce calibre. Le dernier match de Paul Pogba remonte à une rencontre de Serie A face à Empoli, le 3 septembre 2023. Depuis, blessures musculaires, cheville récalcitrante, puis suspension l’ont doté d’une patience rare, et obligé à tout reprendre à zéro. Chacune de ses tentatives de retour se soldait jusqu’ici par une rechute ou un report.

Blessures, suspension… Un long chemin vers la reprise

La rééducation de Pogba n’aura rien eu de linéaire. Initialement espéré pour une reprise en octobre, puis au début novembre, il a enchaîné les frustrations. Ce n’est qu’à la faveur de la dernière trêve internationale que le staff monégasque a pu tester son milieu dans des conditions réalistes, multipliant les essais et les oppositions.

Loin de toute improvisation, le retour a été minutieusement préparé. Les conditions de travail et l’intelligence tactique de l’encadrement, menée par Sébastien Pocognoli, ont favorisé cette remontée en puissance tranquille mais déterminée du joueur phare.

Le regard de Pocognoli : Pogba prêt pour le défi ?

Posé, le coach monégasque affiche son optimisme :

« Pendant cette trêve, il a pu se tester dans des conditions réelles de match. On a eu plus de temps pour faire différentes formes de matches et travailler des aspects tactiques. Il y a participé, ce sont de bons signaux. »

Au club, le message est clair : Pogba s’est fondu dans l’effectif, avec l’humilité et l’envie d’un joueur qui veut reconquérir sa place sur les plus grandes scènes. Des signaux qui ne trompent pas dans le vestiaire, alors que les ambitions de Monaco sont à la hausse cette saison.