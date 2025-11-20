OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !
Stade Rennais : en plus de Pogba, deux grosses craintes pour Beye face à Monaco

Habib Beye répondant aux questions de Ligue1+ avant le match PFC-Rennes.
William Tertrin
20 novembre 2025

Attendu à Rennes pour son grand retour à la compétition, Paul Pogba peut faire très peur au Stade Rennais d’Habib Beye, qui peut d’ailleurs se faire du souci pour deux de ses joueurs.

Le rendez-vous entre Rennes et Monaco s’annonce déjà comme l’un des plus scrutés du week-end. Entre ambitions européennes, suspense autour de la préparation et effectif impacté par la trêve internationale, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette opposition un moment clé du championnat.

La pression monte d’autant plus que les Monégasques pourraient compter sur des renforts de choix, à l’image du grand retour en lice de Paul Pogba, ce qui ne fait qu’accentuer le besoin pour Rennes de présenter son meilleur visage.

Fofana et Seidu sur le fil après leur retour de sélection

L’inquiétude gagne les supporters bretons : Seko Fofana reste très incertain après une petite alerte musculaire, survenue alors qu’il était en sélection ivoirienne. Revenu sans jouer le moindre match, il bénéficie d’un délai d’observation de 24 heures supplémentaire pour espérer une récupération express. Le staff met tout en œuvre pour le remettre sur pied.

De son côté, Alidu Seidu a enchaîné les vols long-courriers pour rejoindre Rennes. Après deux matchs en Asie avec le Ghana, il accuse une réelle fatigue et n’a pu effectuer qu’un simple footing ce jeudi matin. Défenseur polyvalent reconnu pour son impact, Seidu affiche déjà huit apparitions en Ligue 1 cette saison. Son absence serait forcément un handicap.

Quels atouts pour Rennes ? Mukiele se rapproche

Dans ce climat d’incertitude, une note positive : Nordi Mukiele a retrouvé l’entraînement collectif avec « de bonnes sensations » selon son entraîneur Habib Beye. Sa montée en puissance tombe à pic pour venir renforcer une défense potentiellement privée de deux éléments.

Au centre du jeu, les automatismes restent solides, mais l’imprévisibilité autour de Fofana et Seidu jette le doute. Ce match crucial mobilise tout le staff, bien décidé à préparer toutes les options possibles pour espérer déjouer l’effectif monégasque. D’autant que l’AS Monaco pourrait compter pour la première fois sur une recrue star dont le retour est annoncé, renforçant la pression du côté rennais.

« Je suis très content, parce que très fan du joueur qu’il est, de l’immense joueur qu’il est, de tout ce qu’il a apporté aujourd’hui au football. Quand on aime le football, on aime Pogba par rapport à ce qu’il fait », a d’ailleurs commenté Beye en conférence de presse ce jeudi.

Ligue 1

