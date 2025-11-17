Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?

Stade Rennais : Pogba prêt à faire exploser la belle série de Beye ?
William Tertrin
17 novembre 2025

Samedi lors du match entre le Stade Rennais et l’AS Monaco, le Roazhon Park sera peut-être le théâtre du grand retour de Paul Pogba sur un terrain de football. De quoi faire trembler Habib Beye ? Rien n’est encore sûr…

Après avoir été plongés dans le doute, le Stade Rennais et Habib Beye se sont bien repris avec 7 points pris en 3 matchs, soit une série de trois matchs de suite sans défaite. Se profile désormais un très gros choc face à Monaco samedi à 19h. Et le suspense s’invite sur le Rocher : après plus de deux ans loin des terrains, Paul Pogba pourrait-il faire son grand retour avec l’AS Monaco lors du déplacement à Rennes ?

Blessé à la cheville début novembre, alors qu’il touchait enfin au but après de longs mois de galère, le champion du monde garde tout un vestiaire — et des supporters impatients — dans l’expectative. La prudence règne, mais l’attente est palpable, alors que l’ASM s’apprête à affronter un Stade Rennais toujours redouté.

Un retour attendu depuis plus de deux ans

Septembre 2023. C’est la date du dernier match officiel joué par Pogba sous les couleurs monégasques. Depuis, entre séances de réathlétisation, doutes et impatience, la route vers la compétition a été semée d’embûches. Tout semblait enfin se dégager début novembre : le staff préparait le come-back du milieu de terrain face au Paris FC, un moment très attendu par le groupe monégasque. Mais une nouvelle blessure à la cheville est venue tout repousser, plongeant supporters et staff dans une attente à la fois fébrile et persévérante.

Sébastien Pocognoli reste prudent

Interrogé sur la situation de son joueur, Sébastien Pocognoli a joué la carte de la retenue dans un entretien pour l’AFP. « Un retour imminent ? J’espère. Mais la dernière fois que je l’ai dit… Donc j’essaie de ne plus trop m’avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c’est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu’un d’heureux et focalisé sur le fait revenir au plus haut niveau. Il n’y a aucun doute », a-t-il commenté, confiant sa volonté d’avancer sans risquer une rechute. Derrière les mots du coach se cache aussi une dose de bienveillance : l’important, pour l’équipe comme pour le joueur, est de privilégier la santé avant toute précipitation.

Renouer avec la compétition : Pogba sera-t-il dans le groupe ?

Avant le choc contre Rennes, l’incertitude demeure. Physiquement, Pogba semble sur la bonne voie, mais l’ASM refuse tout emballement. Si son nom apparaissait sur la feuille de match, ce serait l’épilogue d’un long tunnel de frustrations et de combats intérieurs. Mais rien n’est encore acté : il faudra attendre la publication du groupe pour savoir si le champion du monde va de nouveau fouler les pelouses de Ligue 1. Plus qu’une question tactique, c’est un enjeu émotionnel puissant, tant pour le vestiaire que pour tous les amoureux du football, qui espèrent revoir le sourire de Pogba rayonner dans une rencontre au sommet.

Le dénouement approche, à portée de crampons. L’AS Monaco joue gros à Rennes, et l’éventuel retour de Pogba, s’il devenait réalité ce week-end, prendrait les allures d’un petit événement. Dans cette saison pleine de défis pour le club, retrouver un Pogba déterminé et heureux de rejouer serait un signal fort pour la suite. Pour le Stade Rennais, il s’agira peut-être d’une petite pression supplémentaire pour négocier ce gros rendez-vous. S’il signe officiellement son grand retour, Pogba aura donc l’occasion de se distinguer, avec comme objectif de stopper net la forme retrouvée du SRFC sous Habib Beye.

