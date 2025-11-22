Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Clauss – Haise, altercation en plein match

Scène lunaire, hier, pendant Nice-OM (1-5) : alors que la rencontre a été momentanément interrompue à dix minutes de la fin à cause du feu d’artifice déclenché par les ultras, Jonathan Clauss et Franck Haise ont eu une altercation au bord du terrain. On ne sait pas ce que les deux hommes se sont dits, mais le latéral droit a fait de grands gestes et a montré sa désapprobation. Sur X, Mohamed Toubache-Ter s’est indigné : « Donc c’est au coach qu’il parle ainsi ??? ». Il a ensuite ciblé la direction du Gym : « Fabrice Bocquet et Florian Maurice doivent démissionner… par décence !!! « Un dirigeant, aussi compétent soit-il, risque de s’épuiser s’il ne provoque pas d’enthousiasme et d’engagement en interne », dixit Bocquet !! À bon entendeur ! ».

RC Strasbourg : une série historique à égaler à Bollaert

S’il marque cet après-midi à Bollaert, le RC Strasbourg égalera sa meilleure série de matches avec au moins un but inscrit. Il en est pour le moment à 16. Par le passé, il lui est arrivé deux fois d’aligner 17 rencontres en marquant au moins une fois : de mars à septembre 1959 et de mars à août 1978. Pour ce faire, l’entraîneur alsacien, Liam Rosenior, devrait aligner son duo d’attaquants Emmanuel Emegha-Joaquin Panichelli.

AS Monaco : un gros temps de jeu pour Pogba à Rennes ?

Quatre mois après son arrivée à Monaco, Paul Pogba va enfin faire partie du groupe appelé à jouer un match. Mais quel sera son temps de jeu cet après-midi à Rennes ? L’Equipe s’est posé la question et, suivant les indications de Sébastien Pocognoli, il est possible qu’il soit important. L’entraîneur de l’ASM a dit à propos du champion du monde 2018 : « Il peut apporter beaucoup de choses. Il y a son expérience, son leadership, sur le terrain comme en dehors ».

Le Havre : face au PSG, Digard veut y croire

En conférence de presse, l’entraîneur du HAC, Didier Digard, ancien du PSG, a assuré que son équipe ne jouerait pas la défense au Parc et tenterait crânement sa chance : « Il faut s’appuyer sur nos armes et mettre nos qualités en avant plutôt qu’essayer seulement de contrecarrer les plans parisiens ». Ca avait failli fonctionner l’an dernier puisque les Normands avaient tenu le 1-1 jusqu’à la 85e avant de finalement s’incliner 1-4…

AJ Auxerre : Diomandé va chambrer les Lyonnais

Demain, l’AJ Auxerre, lanterne rouge de L1, accueillera l’OL pour un match très important. Une rencontre que Sinaly Diomandé, formé à Lyon, aborde avec une certaine décontraction. L’Ivoirien a déclaré : « J’ai des contacts avec presque tout le monde, mais surtout avec Clinton (Mata), Malick (Fofana), Ainsley (Maitland-Niles), Tolisso. C’est ma famille, c’est là-bas que j’ai commencé ». Diomandé a promis de chambrer ses anciens partenaires avant le match. Les supporters auxerrois espèrent qu’il pourra le faire après.