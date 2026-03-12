OM : une excellente nouvelle pour Habib Beye avant la réception d’Auxerre

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le Olympique de Marseille vient de recevoir un coup de pouce inattendu avant la prochaine journée de Ligue 1. Une absence majeure côté auxerrois pourrait en effet faciliter la tâche des Marseillais… et offrir un véritable soulagement à leur entraîneur Habib Beye.

Le meilleur buteur auxerrois suspendu

Le AJ Auxerre devra se déplacer au Stade Vélodrome sans l’un de ses éléments offensifs majeurs.

L’attaquant malien Lassine Sinayoko est en effet suspendu pour cette rencontre après avoir reçu un carton jaune lors du match nul face au FC Lorient (2-2) le week-end dernier.

Ce carton était le cinquième avertissement reçu par le joueur sur une période de dix matchs de championnat. Selon le règlement disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel, cela entraîne automatiquement une suspension d’un match, effective depuis le mardi 10 mars.

Résultat : Sinayoko sera absent pour l’affiche OM – Auxerre, programmée vendredi 13 mars à 20h45.

Un coup dur pour Auxerre

Pour l’AJ Auxerre, cette absence tombe au pire moment.

Le club bourguignon est actuellement engagé dans une lutte intense pour le maintien, et l’attaquant malien représente l’une des principales menaces offensives de l’équipe. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur font souvent la différence dans les phases de transition.

Privé de ce profil, Auxerre pourrait avoir plus de difficultés à se montrer dangereux face à la défense marseillaise.

Un soulagement pour Habib Beye

Du côté de Marseille, cette absence pourrait soulager Habib Beye, qui a récemment pointé les fragilités défensives de son équipe.

Après le match contre Toulouse FC, l’entraîneur marseillais avait été très clair :

« Ce qui est sûr, c’est que depuis cinq matchs on prend deux buts par match. Clairement c’est beaucoup trop pour espérer avoir une continuité dans la performance. »

Malgré une attaque performante — Marseille ayant notamment inscrit trois buts contre Olympique Lyonnais et deux face à Toulouse — l’OM manque encore de solidité défensive.

« On est une équipe qui marque beaucoup, c’était déjà le cas avant mon arrivée. Malheureusement on en prend trop pour avoir une forme de sécurité de match », a-t-il ajouté.

Un match aux enjeux opposés

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre ouvrira la prochaine journée de championnat vendredi soir.

Les objectifs des deux équipes sont très différents :

Marseille vise une place européenne

vise une place européenne Auxerre lutte pour son maintien dans l’élite

Dans ce contexte, l’absence de Lassine Sinayoko pourrait bien peser lourd dans l’équilibre du match.

Pour Habib Beye, souvent agacé par les buts encaissés ces dernières semaines, c’est peut-être l’occasion idéale de retrouver un peu de sérénité défensive… et de lancer une nouvelle dynamique au Vélodrome.