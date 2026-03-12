À LA UNE DU 12 MAR 2026
[12:56]OM : Roberto De Zerbi toujours en lice pour remplacer un ex-coach marseillais
[12:27]ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour les supporters avant Grenoble !
[12:09]RC Lens Mercato : Leca a ferré la première recrue estivale, les supporters valident en masse !
[11:52]ASSE : les supporters ont choisi le futur capitaine en l’absence de Larsonneur
[11:33]FC Nantes : les 3 enseignements du premier entraînement de Halilhodžić
[11:10]ASSE Mercato : de gros clubs de Ligue 1 foncent sur cette piste identifiée par Kilmer Sports !
[10:51]OM : une excellente nouvelle pour Habib Beye avant la réception d’Auxerre
[10:27]FC Nantes : Halilhodžić va tout bouleverser, la révolution est lancée !
[10:04]Stade Rennais : un ancien de la maison prêt à jouer un mauvais tour au Stade Rennais…
[09:30]ASSE Mercato : 3 pistes Kilmer Sports compatibles pour remplacer Larsonneur… dont un ancien des Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : une excellente nouvelle pour Habib Beye avant la réception d’Auxerre

Par Louis Chrestian - 12 Mar 2026, 10:51
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le Olympique de Marseille vient de recevoir un coup de pouce inattendu avant la prochaine journée de Ligue 1. Une absence majeure côté auxerrois pourrait en effet faciliter la tâche des Marseillais… et offrir un véritable soulagement à leur entraîneur Habib Beye.

Le meilleur buteur auxerrois suspendu

Le AJ Auxerre devra se déplacer au Stade Vélodrome sans l’un de ses éléments offensifs majeurs.

L’attaquant malien Lassine Sinayoko est en effet suspendu pour cette rencontre après avoir reçu un carton jaune lors du match nul face au FC Lorient (2-2) le week-end dernier.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Ce carton était le cinquième avertissement reçu par le joueur sur une période de dix matchs de championnat. Selon le règlement disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel, cela entraîne automatiquement une suspension d’un match, effective depuis le mardi 10 mars.

Résultat : Sinayoko sera absent pour l’affiche OM – Auxerre, programmée vendredi 13 mars à 20h45.

Un coup dur pour Auxerre

Pour l’AJ Auxerre, cette absence tombe au pire moment.

Le club bourguignon est actuellement engagé dans une lutte intense pour le maintien, et l’attaquant malien représente l’une des principales menaces offensives de l’équipe. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur font souvent la différence dans les phases de transition.

Privé de ce profil, Auxerre pourrait avoir plus de difficultés à se montrer dangereux face à la défense marseillaise.

Un soulagement pour Habib Beye

Du côté de Marseille, cette absence pourrait soulager Habib Beye, qui a récemment pointé les fragilités défensives de son équipe.

Après le match contre Toulouse FC, l’entraîneur marseillais avait été très clair :

« Ce qui est sûr, c’est que depuis cinq matchs on prend deux buts par match. Clairement c’est beaucoup trop pour espérer avoir une continuité dans la performance. »

Malgré une attaque performante — Marseille ayant notamment inscrit trois buts contre Olympique Lyonnais et deux face à Toulouse — l’OM manque encore de solidité défensive.

« On est une équipe qui marque beaucoup, c’était déjà le cas avant mon arrivée. Malheureusement on en prend trop pour avoir une forme de sécurité de match », a-t-il ajouté.

Un match aux enjeux opposés

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre ouvrira la prochaine journée de championnat vendredi soir.

Les objectifs des deux équipes sont très différents :

  • Marseille vise une place européenne
  • Auxerre lutte pour son maintien dans l’élite

Dans ce contexte, l’absence de Lassine Sinayoko pourrait bien peser lourd dans l’équilibre du match.

Pour Habib Beye, souvent agacé par les buts encaissés ces dernières semaines, c’est peut-être l’occasion idéale de retrouver un peu de sérénité défensive… et de lancer une nouvelle dynamique au Vélodrome.

OMAj Auxerre

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Aj Auxerre, OM