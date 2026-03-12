Pronostic OM – AJ Auxerre : rester sur le podium et renouer avec son public pour Marseille

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici l’analyse complète du match de la 26e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’AJ Auxerre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après sa victoire le week-end contre Toulouse (0-1) et le faux-pas de l’OL face au Paris FC (1-1), l’Olympique de Marseille a retrouvé le podium. Les Marseillais ont l’occasion de consolider leur troisième place au classement lors de la réception ce vendredi (20h45) de l’AJ Auxerre, en match d’ouverture de la 26e journée de Ligue 1. De son côté, l’AJA, 16e et barragiste, reste un bon match nul sur sa pelouse face au RC Strasbourg (0-0).

Ligue 1 – OM vs AJ Auxerre

Vendredi 13 mars 2026 · 20h45 · Orange Vélodrome

OM : confirmer au Vélodrome

L’OM aborde ce match avec un regain de confiance. La victoire à Toulouse a permis aux Phocéens de retrouver un équilibre défensif tout en conservant leur efficacité offensive.

À domicile, Marseille se montre généralement très solide. Le pressing haut, la maîtrise du ballon et la rapidité des transitions offensives permettent souvent aux hommes de Pablo Longoria de prendre le contrôle de la rencontre dès les premières minutes.

Face à une équipe d’Auxerre plutôt prudente à l’extérieur, l’OM cherchera à imposer son rythme et à ouvrir le score rapidement pour s’assurer de la maîtrise du match. La capacité à convertir les occasions créées sera cruciale.

AJ Auxerre : résister et exploiter les contres

L’AJA se déplace dans le Sud avec l’ambition de rester solide et de profiter des rares occasions offertes par l’adversaire. La formation de Laurent Batlles devra se concentrer sur la discipline défensive et la densité au milieu de terrain pour limiter les espaces.

Auxerre peut espérer créer des opportunités grâce à des contre-attaques rapides ou sur phases arrêtées. Cependant, la mission sera compliquée face à l’intensité et l’expérience des Marseillais au Vélodrome.

Les confrontations récentes

Historiquement, les duels entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre ont souvent été animés et indécis, même si les Marseillais conservent l’avantage global.

Lors des 10 dernières confrontations :

OM : 6 victoires

AJ Auxerre : 2 victoires

Matchs nuls : 2

Vainqueur des deux confrontations de la saison 2024-2025, Auxerre a montré par le passé qu’il était capable de gêner Marseille, notamment grâce à un bloc bien organisé et des transitions rapides.

Lors du match aller de cette saison de Ligue 1, l’OM s’était imposé à l’extérieur, mais d’une courte marge (0-1), soulignant que malgré l’écart actuel au classement, Auxerre ne cède pas facilement.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Emerson – Kondogbia, Höjbjerg – Greenwood, Q. Timber, Paixão – Aubameyang.

Absent : Aguerd (blessé).

Incertains : Nadir (blessé).

La compo probable de l’AJ Auxerre : Léon – Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah – Danois, Owusu – Casimir, Namaso, Oppegard – Mara.

Absents : Siwe, Coulibaly, El Azzouzi, Faivre, Devernois (blessés, reprise), Sinayoko (suspendu).

Les joueurs à suivre

Igor Paixao (OM) : L’ailier brésilien est en pleine forme et s’affirme comme l’un des joueurs clés de l’attaque marseillaise. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives lors de ses trois derniers matchs, il combine vitesse, technique et sens du jeu pour créer des décalages et se montrer décisif dans la surface adverse. Sa performance pourrait faire basculer la rencontre en faveur de l’OM.

Danny Namaso (AJ Auxerre) : L’attaquant burkinabé reste la principale menace offensive des Bourguignons. Sa vitesse, sa mobilité et sa capacité à profiter des moindres espaces en font un joueur à surveiller de près. S’il parvient à se montrer efficace, Namaso pourrait peser sur la défense marseillaise et offrir à l’AJA une opportunité de créer la surprise.

Les tendances de cotes : Marseille très largement favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire OM 1,41 Unibet grand favori Match nul 4,70 Betclic stable Victoire Auxerre 6,70 Unibet outsider

Probabilités implicites approximatives :

OM : 71 %

Match nul : 21 %

AJ Auxerre : 15 %

Les bookmakers donnent un net avantage à Marseille pour ce match. La cote très basse pour la victoire phocéenne reflète la solidité de l’équipe à domicile et la différence de niveau actuelle avec Auxerre.

Le match nul reste une option improbable mais envisageable dans un scénario où l’AJA parvient à tenir défensivement pendant une grande partie du match. La cote élevée pour la victoire d’Auxerre souligne que la formation bourguignonne est considérée comme l’outsider, mais une surprise reste toujours possible.

Notre pronostic pour OM – AJ Auxerre

Marseille gagne sans encaisser : L’OM dispose d’un effectif supérieur et devrait dominer cette rencontre à domicile. Auxerre pourrait éprouver des difficultés à se créer des occasions face à une défense marseillaise organisée et solide.

: L’OM dispose d’un effectif supérieur et devrait dominer cette rencontre à domicile. Auxerre pourrait éprouver des difficultés à se créer des occasions face à une défense marseillaise organisée et solide. Moins de 3,5 buts dans le match : Les Marseillais pourraient contrôler la rencontre sans nécessairement se livrer totalement offensivement, tout en privilégiant l’efficacité sur leurs occasions.

Scores possibles