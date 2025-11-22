Real Madrid : Roberto Carlos a fait des émules en National ! (vidéo)

Un joueur de Fleury a inscrit hier soir un but digne de l’ancien brésilien du Real Madrid…

Roberto Carlos (52 ans) avait inscrit 69 buts dans sa carrière, dont 47 en 370 matchs sous le maillot du Real Madrid. Figure emblématique du Real pendant une décennie (de 1996 à 2007), le latéral gauche était connu pour la puissance de ses frappes et leurs trajectoires incroyables, ce dont peut témoigner Fabien Barthez.

Morgan Jean-Pierre s’est transformé en Roberto Carlos le temps d’un but

Et hier, au cours de la victoire de Fleur à Valenciennes (2-0) en National, un petit chef-d’oeuvre signé Morgan Jean-Pierre sur le but du 2-0, inscrit d’un missile longue portée du gauche, a rappelé Roberto Carlos tant sa frappe est magistrale. Jugez plutôt !