FC Nantes : Lopes confirme que le match contre Lorient est vital… surtout pour Luis Castro

Le gardien du FC Nantes n’a pas cherché à sous estimer l’enjeu du match face aux Merlus…

Selon Jérôme Rothen, Luis Castro jouera sa tête demain contre Lorient. En cas de nouveau revers, le technicien portugais devrait être débarqué par Waldemar Kita. Le FC Nantes est donc à l’aube d’un rendez-vous très important et en conférence de presse, Castro a décrété l’état d’urgence. « Nous sommes à une place qu’on ne veut pas. On ne veut pas être en bas. On a besoin de points, on va travailler pour ça. Je ne sais pas si le mot est « urgence », mais on a besoin de points, de faire le plus de points possible. »

Lopes : « C’est inquiétant »

Egalement présent devant les médias, Anthony Lopes n’a pas caché que le match revêtait une importance cruciale. « C’est un match qui peut engendrer pas mal de choses pour la suite de notre championnat, a glissé l’ancien lyonnais. Il n’y a pas de calculs à faire, c’est une victoire obligatoire. On est dans l’urgence de points. » Un Lopes qui n’a pas caché non plus son inquiétude… « On est fin novembre, la première partie de saison va bientôt toucher à sa fin et niveau comptable, c’est inquiétant. »