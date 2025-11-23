Stade Rennais : Habib Beye a déjà un nouveau défi en tête

Le Stade Rennais a écrasé l’AS Monaco (4-1) hier soir. Et Habib Beye ne veut pas s’arrêter en si bon chemin…

Contesté, Habib Beye est désormais à la tête d’un Stade Rennais irrésistible, qui a explosé l’AS Monaco (4-1) dans un Roazhon Park en ébullition. Avec ce troisième succès consécutif, le SRFC est 5e de Ligue 1 et forcément, son coach peut s’en réjouir. « C’est une très belle soirée, a-t-il glissé hier soir. J’ai une pensée pour les supporters parce que j’ai trouvé que c’était une grosse ambiance dès l’arrivée du bus avec cette possibilité pour nous d’enchaîner. C’est une belle émotion, ce score, cette fête, cette troisième victoire. »

Beye veut finir fort l’année 2025

Et à Beye de basculer déjà sur le déplacement à Metz… « Nous avons mis quatre buts contre Strasbourg et Monaco, ça montre qu’il y a beaucoup de qualité. Ce sera difficile à Metz, il faut finir cette année avec beaucoup de victoires. »