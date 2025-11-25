Après les déclarations tapageuses de son père Stéphane, l’avenir de l’attaquant belge Lucas Stassin (20 ans) semble scellé à l’ASSE.

Lucas Stassin restera-t-il à l’ASSE cet hiver ? La question brûle les lèvres de tous les supporters des Verts, surtout après les déclarations tapageuses de son père Stéphane il y a neuf jours en Belgique. Selon Joss Randall, célèbre observateur de l’ASSE, la réponse est claire : Stassin ne devrait pas être transféré lors du mercato hivernal.

« Il y a une dimension politique et managériale. Tu ne le lâches pas cet été malgré des offres, ce ne serait pas logique de le vendre six mois plus tard. Sauf à recevoir une offre deux fois plus élevée… Et franchement, vu ce qu’il montre, je n’y crois pas trop », explique Randall sur Peuple Vert.

« Une offre deux fois plus élevée ? Vu ce qu’il montre… »

L’analyste pro ASSE ajoute : « Garder cette position forte cet été pour finalement le bazarder cet hiver, ce serait incohérent sportivement. Et puis je pense qu’au club, ils se disent tous qu’il finira bien par se remettre à l’endroit. »

Pour l’instant, l’ASSE semble donc déterminée à conserver son jeune attaquant, convaincue que Stassin pourra retrouver son meilleur niveau et contribuer pleinement à la saison. Le mercato hivernal s’annonce ainsi calme pour le joueur, qui pourrait rester un élément clé du projet stéphanois.