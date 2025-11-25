Interrogé en conférence de presse, avant le match contre l’Olympiakos, sur les remous au sein du vestiaire du Real Madrid, Xabi Alonso a invité tout le monde à rester calme.

Victoire impérative au Pirée

« Nous avons besoin de faire un bon match demain contre l’Olympiakos pour goûter à nouveau à la victoire. Pour cela, il faut bien jouer, être concentré et savoir que c’est un match important pour la qualification. Après la défaite à Liverpool et les deux nuls en Liga, on veut un autre résultat. »

Il jure être heureux au Real Madrid

« C’est exigeant, mais je suis sûr que je ne suis pas le premier entraîneur à traverser cette situation. Je pense beaucoup à ce que Carlo (Ancelotti), Mou (José Mourinho) ou (Manuel) Pellegrini, qui ont été mes entraîneurs quand je jouais au Real. Ce ne sont pas des situations nouvelles, nous devons faire face à une attente énorme qui nécessite une autocritique. On sait où on veut aller… Et malgré tout ça, j’aime ma vie au Real Madrid. »

Comment gérer les ego

« Tout au long de ma carrière, j’ai dû vivre avec de grands joueurs et de grandes personnalités, des joueurs exigeants et de grands professionnels. La chance, à Madrid, c’est qu’il y a des gens de ce niveau. Ensuite, il faut être en contact avec eux. »

Confirme-t-il les remous internes ?

« Il faut respecter les joueurs, les groupes et leur façon de se préparer. Je ne veux pas réagir aux rumeurs et je ne vais pas en parler, même si je sais qu’il faut savoir gérer le bruit extérieur… Il n’est pas nécessaire de nous faire perdre de vue ce qui compte pour nous. Nous devons savoir comment traverser ces moments, nous connaissons les conséquences des mauvais résultats mais il ne faut pas qu’ils nous détournent du chemin que nous souhaitons emprunter. »

Il n’écoute pas ce qui se dit sur lui

« Nous savons le moment dans lequel nous sommes, ainsi que la situation qui est la nôtre en Liga et en Ligue des champions. Ce qui m’inquiète, c’est ce qui se passe à Valdebebas ou demain sur le terrain, la préparation avec les joueurs. Le reste, je ne fais pas attention. »