Botafogo attaque Textor, l’OL pourrait lui asséner le coup de grâce !
Les infos du jour : soirée décisive pour l’OM, le PSG prêt à des folies, l’ASSE prise à partie

La joie des joueurs de l'OM après un but inscrit à Nice vendredi dernier.
Raphaël Nouet
25 novembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 25 novembre 2025.

La grosse info : la victoire ou le néant pour l’OM !

Battu trois fois lors des quatre premières journées de Champions League, l’OM doit impérativement s’imposer ce soir à Newcastle pour maintenir intactes ses chances de qualification pour le tour suivant.

OM : De Zerbi et l’OM égalent un record spectaculaire vieux de plus de 10 ans !

OM – Newcastle : un retour et une énorme surprise dans le onze de De Zerbi ! 

OM – VIDÉO : les supporters marseillais et de Newcastle insultent le PSG ! 

OM – Newcastle : un titulaire de retour dans le groupe marseillais

OM : immense coup dur pour Greenwood avant Newcastle ! 

OM Mercato : la première recrue hivernale est déjà connue ! 

OM : un chèque rondelet signé à la Juve pour cet attaquant, le Mercato peut démarrer ! 

OM : la priorité absolue des dirigeants marseillais dévoilée 

OM : De Zerbi prêt à envoyer un jeune au feu contre Newcastle ?

Mais aussi…

L’entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara, a pesté contre le fait que l’ASSE jouait tout le temps le samedi à 20h pour être diffusée en prime time. Eh bien, ce sera encore le cas fin janvier !

ASSE : Saint-Étienne peut-il gagner la Ligue 2 sans bien jouer ?

ASSE : un colosse vu à Paris débarque à Geoffroy-Guichard !

ASSE : les Verts favorisés en Ligue 2, Zoumana Camara crie au scandale ! 

ASSE Mercato : Kilmer Sports aurait scellé l’avenir de Lucas Stassin !

ASSE Mercato : deux priorités transmises à Kilmer Sports pour janvier 

ASSE : la réponse insolente de la Ligue aux critiques de Camara (MHSC)

Franck Kita aurait dégoupillé à la mi-temps du match contre Lorient (1-1). Ca tombe mal, c’est l’un des derniers soutiens de Luis Castro !

FC Nantes : coup de tonnerre pour l’avenir de Luis Castro ! 

FC Nantes : Kombouaré déjà dans le train pour remplacer Castro, la folle rumeur fait exploser les supporters ! 

FC Nantes : Kita lance un Mercato XXL cet hiver, un prodige argentin déjà visé ! 

FC Nantes : Castro fragilisé, le vestiaire a pris une position radicale pour son avenir

FC Nantes : l’un des Kita a dégoupillé à la pause face à Lorient !

QSI aurait l’intention de lâcher une grosse somme d’argent pour racheter un club mythique du Brésil.

PSG Mercato : Paris fonce sur un buteur rêvé au FC Barcelone et un coup de folie à 300 M€ ! 

PSG : Luis Enrique reçoit un gros coup de boost, l’OM peut trembler !

Le RC Lens aurait l’intention de prolonger trois joueurs en fin de contrat en juin 2026.

RC Lens Mercato : 3 signatures dont un cador européen en vue cet hiver !

RC Lens : une légende de l’OL insultée par les supporters, scandale à Bollaert ! 

L’OL ne va pas seulement attirer Endrick (Real Madrid) cet hiver. Il vise aussi un autre attaquant.

OL Mercato : nouveau rebondissement pour Endrick au Real Madrid !

En plus d’Endrick, l’OL veut un attaquant ciblé par le Stade Rennais

Le SRFC devrait prolonger prochainement un jeune joueur qui s’est mis en évidence le week-end dernier.

Stade Rennais Mercato : la future star du football mondial va signer !   

Stade Rennais : avant le Mercato, Beye pêche du très lourd en Ligue 1

L’IA a dévoilé son classement final en L1. Il y a peu de surprises mais elles existent !

OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA livre son classement final de la L1

L’actualité des clubs français moins médiatisés, c’est ici !

Revue de presse : Haise lâché par Clauss et le vestiaire de Nice, Rennes a un sauveur qui colle à l’ASSE, Monaco pille l’OM

La FIFA a dévoilé les chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026. L’équipe de France est dans le premier et évitera donc les gros.

Les chapeaux du Mondial 2026 sont connus, le meilleur et le pire tirage pour l’équipe de France

La position de Xabi Alonso vacillant, le Real Madrid songerait à rappeler une troisième fois Zinédine Zidane !

Le Real Madrid prêt à détourner Zidane des Bleus ?

Real Madrid : Xabi Alonso envoie un message clair aux révoltés du vestiaire

Voici les Unes de la presse espagnole du jour.

Revue de presse espagnole : comment le FC Barcelone a provoqué la crise du Real Madrid 

Priorité du Barça pour succéder à Robert Lewandowski l’été prochain, Harry Kane n’aurait aucune envie de quitter le Bayern Munich !

FC Barcelone Mercato : Messi envoie Yamal au PSG, ça va aller très vite !

FC Barcelone : une énorme polémique se prépare avec le Real Madrid à cause de Mbappé

FC Barcelone Mercato : énorme rebondissement pour Harry Kane !

