OM – Newcastle : De Zerbi explique son choix Bakola et s’enflamme pour la C1
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Après ces Marseillais-là, tous les espoirs sont permis »

Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Bastien Aubert
26 novembre 2025

À l’énergie, l’OM a su renverser Newcastle (2-1) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang en seconde période. Avec ce succès et six points au compteur, les Marseillais sont toujours en course pour les play-offs. 

Avant de recevoir Newcastle, l’OM n’avait remporté aucun de ses 17 derniers matchs contre des clubs allemands, anglais, espagnols et italiens en Ligue des Champions. Pire, le club phocéen les avait tous perdus. L’histoire a été réécrite ce soir et de fort belle manière. 

À l’Orange Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi ont livré une prestation complète et enfin digne de la coupe aux grandes oreilles. Menés d’emblée sur un but un peu casquette d’Harvey Barnes (0-1, 5e), ils n’ont rien lâché et auraient mérité d’atteindre la pause sur un score de parité tant leur emprise sur la rencontre a été constante. 

Vermeeren s’est démultiplié 

Avec un Arthur Vermeeren au four et au moulin, ils ont assez logiquement égalisé juste après le repos : l’insolent Darryl Bakola a lancé Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est joué de Nick Pope dans la profondeur (1-1, 46e). Alerté par Timothy Weah sur un centre au cordeau, le Gabonais a récidivé cinq minutes plus tard d’un pointu d’école (2-1, 52e). Ces deux buts, coup sur coup, ont sanctionné une période maîtrisée de l’OM, face à un adversaire qui n’avait finalement pas montré grand-chose. 

L’OM sait enfin tenir un score

Surtout, les Marseillais, remplis de bonnes intentions, ont su renverser la vapeur et tenir un score, chose nouvelle depuis le lancement de cette campagne de Ligue des Champions. Il faudra en faire autant lors de leurs deux prochains déplacements en Belgique en décembre. Mais avec cet esprit-là et désormais six points dans l’escarcelle, tous les espoirs sont de nouveau permis pour accrocher les play-offs.

Bastien AUBERT, au Vélodrome 

