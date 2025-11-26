OM – Newcastle : De Zerbi explique son choix Bakola et s’enflamme pour la C1

Roberto De Zerbi s’est exprimé après la victoire de l’OM en Ligue des Champions contre Newcastle (2-1).

Après trois défaites lors des quatre premiers matchs, l’Olympique de Marseille s’est relancé en Ligue des Champions en s’offrant ce mardi Newcastle (2-1). Dominés en début de match et menés dès les premières minutes après le but d’Harvey Barnes (6e), les Olympiens ont renversé les Magpies grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (46e, 50e).

Bakola, un choix payant pour De Zerbi

Titularisé à la surprise générale, Darryl Bakola a été décisif, étant à l’origine du premier but du Gabonais. En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a expliqué son choix d’aligner le joueur de 17 ans. « C’était un risque, mais nécessaire. Il faut parfois oser. Vous savez, les joueurs, ce ne sont pas comme les abricots : ils ne mûrissent qu’en jouant. Le Vélodrome est un stade généreux avec les jeunes issus du centre, et ils l’ont soutenu ce soir, même dans ses erreurs. J’ai préféré le faire jouer plutôt qu’Angel Gomes, pour des raisons physiques. Face à la pression haute de Newcastle, son gabarit et sa capacité à protéger le ballon pouvaient nous aider. Je lui ai simplement demandé de jouer comme au parc avec ses amis, sans pression. »

« Nous sommes aussi capables de gagner les trois derniers matchs »

L’entraîneur marseillais a ensuite fait le bilan après cinq matchs disputés en Ligue des Champions et s’est tourné sur les trois dernières rencontres. « On est sur la bonne voie. On a six points en Ligue des Champions, on en méritait deux ou trois de plus. En championnat, on est deuxièmes derrière le PSG, et là aussi, on aurait pu prendre davantage de points, souvent perdus dans les arrêts de jeu. La qualité de jeu ce soir a été bonne, pas optimale. Il faut rester exigeants, continuer à progresser. Malgré les blessés, on reste compétitifs sur les deux tableaux. Cette victoire est importante dans l’aspect mental, au niveau de la confiance. On a montré qu’on était capable de battre Newcastle, il reste trois matchs, que nous sommes aussi capables de gagner. »