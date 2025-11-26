FC Barcelone : Flick recadre un joueur après Chelsea, mais reste positif

Hansi Flick voulait rester optimiste malgré le lourd revers concédé ce mardi en Ligue des Champions par le Barça contre Chelsea (3-0).

Le FC Barcelone a été balayé ce mardi sur la pelouse de Chelsea (3-0), à l’occasion de la cinquième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions. Plombés par le but contre son camp de Jules Koundé et l’expulsion de Ronald Araujo en première période, les Blaugrana ont totalement sombré à Stamford Bridge. Malgré cette lourde défaite, c’est un Hansi Flick positif et optimiste qui est apparu en conférence de presse d’après-match.

La réaction de Flick

« Nous avons joué de nombreuses minutes à 10 et Chelsea est une très bonne équipe avec le ballon. C’est quelque chose que nous devons accepter. Ce sera difficile de terminer parmi les huit premiers, mais ce n’est pas impossible. (…) J’ai aussi constaté des points positifs. Concernant les points négatifs, nous devons les analyser et les corriger. C’est ce sur quoi nous allons travailler. Je suis ravi du retour de Raphinha et Marcus Rashford », a confié le coach des Culers.

Sans l’enfoncer totalement, mais en le recadrant, Hansi Flick est, par ailleurs, revenu sur le carton rouge de Ronald Araujo. « Je ne sais pas comment Ronald Araujo a eu le premier carton jaune. Je dois parler avec lui et regarder les vidéos… Pour le second avertissement, il doit éviter de tacler comme ça. Je pense que je dois mieux le guider par rapport à ce qu’il doit faire. Cela peut arriver dans le football. Ce n’était pas le moment, ni le match, mais c’est comme ça. »