Revue de presse espagnole : le Barça et Flick descendus en flèche, le Real en thérapie à Athènes

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce mercredi 26 novembre 2025.

La presse catalane

Sport : « Pas comme ça »

On commence cette revue de presse par Sport, qui descend en flèche le Barça d’Hansi Flick, lourdement battu ce mardi sur le terrain de Chelsea (3-0). « Le 0-3 face à Chelsea n’est pas seulement une défaite écrasante : c’est un avertissement sévère à un projet, celui de Hansi Flick, qui a montré trop de faiblesses lors de son premier grand test en Ligue des champions », écrit le quotidien catalan.

Mundo Deportivo : « Méconnaissable »

De son côté, Mundo Deportivo évoque un FC Barcelone « méconnaissable » ce mardi à Stamford Bridge. Une défaite qui éloigne les Blaugrana de leur objectif de finir dans les huit premiers du classement de la phase de ligue de Ligue des Champions.

La presse madrilène

Marca : « La Ligue des Champions comme remède »

De son côté, le Real Madrid va jouer son cinquième match de C1 de la saison ce mercredi (21h) face à l’Olympiakos. Pour Marca, cette rencontre représente une sorte de “remède” pour l’équipe de Xabi Alonso, qui reste sur trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues.

AS : « Thérapie à Athènes »

AS voit, lui, ce match comme une « thérapie » pour les Merengue, qui seront privés de Thibaut Courtois, restés à Madrid à cause d’une gastro-entérite. C’est donc Andriy Lunin qui gardera les cages du Real Madrid ce mercredi soir contre l’Olympiakos. Selon AS, Xabi Alonso prévoirait quatre autres changements dans son onze de départ par rapport au match contre Elche (2-2). Aurélien Tchouaméni, remis de sa blessure, Federico Valverde et Vinicius Junior devraient notamment retrouvés une place de titulaire.

La compo probale du Real Madrid : Lunin – Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia – Tchouaméni, Valverde, Brahim Diaz, Bellingham – Mbappé, Vinicius.