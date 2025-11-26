Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC

FC Nantes : les Kita doivent-ils se séparer de Luis Castro avant l’OL ? 
Dans un classement publié par l’Observatoire du football CIES, le RC Lens figure en belle position devant le LOSC, mais pas que…

Dans le Nord, on pensait connaître la partition : Lens et Lille, deux clubs solides, deux gestions prudentes, deux visions ambitieuses. Mais les derniers chiffres publiés par l’observatoire du football CIES viennent de faire l’effet d’un tremblement de terre : Lens surclasse le LOSC sur l’un des terrains les plus stratégiques du football moderne — le trading de joueurs.

💰 Lens, la machine à valeur : un bilan impressionnant

Depuis 2021, le RC Lens a réussi ce que peu de clubs européens peuvent se permettre de rêver : 236 M€ de ventes, alimentées autant par de gros coups (Openda, Khusanov, Danso) que par des trouvailles ultra-rentables (El-Aynaoui).
Le tout pour 122 M€ de dépenses.

Résultat : un bénéfice net colossal de +134 M€.

Dans une Ligue 1 étranglée par la chute des droits TV, c’est un tour de force.
Un exploit même.

😮 Lille solide… mais dominé

Face à ça, le LOSC n’a pourtant pas démérité :
149 M€ de ventes, 37 M€ de dépenses, +112 M€ de bénéfice, un autre modèle de gestion fine.

Et pourtant…
Le classement CIES place Lens 6e européen, et Lille seulement 10e. Un classement des joueurs recrutés au cours des 5 dernières années et déjà transférés définitivement à d’autres équipes.

📉 Valeur de l’effectif : retour de bâton pour Lens

Ironie du sort : sur le deuxième critère — la valeur nette de l’effectif (valeur estimée moins dépenses initiales) — Lille repasse devant.
Le LOSC affiche un impressionnant +131 M€”, contre +37 M€ pour le RC Lens.

Voilà qui calme un peu l’enthousiasme sang et or… mais pas assez pour renverser la tendance narrative : sur la rentabilité pure et l’art du marché, Lens a pris la lumière.

🏆 Le vrai patron du marché ? Lens devant Lille

Au final, qu’on s’écharpe sur les ratios ou les classements :
le fait brut reste làLens apparaît comme LE club français ayant le mieux optimisé son mercato depuis 2021.

Lille suit, solide mais distancé.

Le Nord a changé d’équilibre, et Lens est bel et bien entré dans la cour des négociateurs d’élite.

🛑 Et ailleurs en Ligue 1 ?

Pendant ce temps :

  • Nantes : -4 M€
  • Rennes : -6 M€
  • Marseille : -31 M€ (oui, bon dernier)

L’opposition est saisissante : alors que trois grandes places françaises sont dans le déficit, Lens et Lille deviennent les deux seuls bastions tricolores du top 10 européen.

