Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC

Dans un classement publié par l’Observatoire du football CIES, le RC Lens figure en belle position devant le LOSC, mais pas que…

Dans le Nord, on pensait connaître la partition : Lens et Lille, deux clubs solides, deux gestions prudentes, deux visions ambitieuses. Mais les derniers chiffres publiés par l’observatoire du football CIES viennent de faire l’effet d’un tremblement de terre : Lens surclasse le LOSC sur l’un des terrains les plus stratégiques du football moderne — le trading de joueurs.

💰 Lens, la machine à valeur : un bilan impressionnant

Depuis 2021, le RC Lens a réussi ce que peu de clubs européens peuvent se permettre de rêver : 236 M€ de ventes, alimentées autant par de gros coups (Openda, Khusanov, Danso) que par des trouvailles ultra-rentables (El-Aynaoui).

Le tout pour 122 M€ de dépenses.

Résultat : un bénéfice net colossal de +134 M€.

Dans une Ligue 1 étranglée par la chute des droits TV, c’est un tour de force.

Un exploit même.

😮 Lille solide… mais dominé

Face à ça, le LOSC n’a pourtant pas démérité :

149 M€ de ventes, 37 M€ de dépenses, +112 M€ de bénéfice, un autre modèle de gestion fine.

Et pourtant…

Le classement CIES place Lens 6e européen, et Lille seulement 10e. Un classement des joueurs recrutés au cours des 5 dernières années et déjà transférés définitivement à d’autres équipes.

📉 Valeur de l’effectif : retour de bâton pour Lens

Ironie du sort : sur le deuxième critère — la valeur nette de l’effectif (valeur estimée moins dépenses initiales) — Lille repasse devant.

Le LOSC affiche un impressionnant +131 M€”, contre +37 M€ pour le RC Lens.

Voilà qui calme un peu l’enthousiasme sang et or… mais pas assez pour renverser la tendance narrative : sur la rentabilité pure et l’art du marché, Lens a pris la lumière.

🏆 Le vrai patron du marché ? Lens devant Lille

Au final, qu’on s’écharpe sur les ratios ou les classements :

le fait brut reste là → Lens apparaît comme LE club français ayant le mieux optimisé son mercato depuis 2021.

Lille suit, solide mais distancé.

Le Nord a changé d’équilibre, et Lens est bel et bien entré dans la cour des négociateurs d’élite.

🛑 Et ailleurs en Ligue 1 ?

Pendant ce temps :

Nantes : -4 M€

: -4 M€ Rennes : -6 M€

: -6 M€ Marseille : -31 M€ (oui, bon dernier)

L’opposition est saisissante : alors que trois grandes places françaises sont dans le déficit, Lens et Lille deviennent les deux seuls bastions tricolores du top 10 européen.