Mercato : le PSG et le FC Barcelone reçoivent une réponse cinglante pour une cible commune !

Coup de théâtre sur le marché des transferts : Paris et Barcelone visaient Julian Alvarez, mais l’Atlético Madrid vient de fermer la porte avec force. Une prise de position nette qui chamboule les plans des deux géants européens.

Julian Alvarez, cible numéro un à Paris et à Barcelone

Dans la quête de renforts offensifs, Julian Alvarez s’est imposé comme l’une des priorités du PSG et du FC Barcelone sur ce mercato. Champion du Monde en 2022, l’attaquant argentin brille par sa polyvalence et son instinct de buteur. Valorisé à 100 millions d’euros, l’ancien de Manchester City réalise une saison solide sous les couleurs madrilènes, attisant les convoitises des plus grands clubs européens à la recherche d’un avant-centre décisif de grande envergure.

L’Atlético Madrid tranche : Alvarez ne bouge pas

Avant le choc européen contre l’Inter, l’Atlético a mis fin aux spéculations par la voix tranchante de son président, Enrique Cerezo, pour Mundo Deportivo. « Julian a un contrat et il doit l’honorer, comme tout le monde. Julian est un joueur que nous voulons et il veut rester ici. (…) Il est avec nous depuis un an et il lui en reste cinq ou six ! », a-t-il affirmé, brisant les derniers espoirs de voir Alvarez filer à Paris ou en Catalogne. Pas question de céder aux pressions ou de relâcher une pièce maîtresse de l’effectif.

Un message limpide pour Paris… et l’Europe

Aucune ouverture possible : tous les clubs intéressés sont logés à la même enseigne. L’Atlético précise : « Nous ne sommes pas ouverts à des négociations pour Julian ni pour aucun autre joueur. Si une équipe s’intéresse à un joueur et qu’il souhaite partir, il partira, mais pour l’instant, aucun joueur ne veut partir. » Le signal est clair, autant pour le PSG que pour le FC Barcelone : il faudra revoir les priorités et abandonner la piste Julian Alvarez, verrouillée par Madrid.

Pour Paris comme pour Barcelone, le rêve Alvarez doit être mis de côté. Pourtant, dans un mercato réputé imprévisible, chaque rebondissement peut tout relancer. Attendu au sommet en Liga, Julian Alvarez va poursuivre sa saison à l’Atlético, sous haute surveillance des cadors européens en quête d’un avant-centre de classe mondiale.