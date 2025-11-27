FC Barcelone : le verdict tombe pour Fermin Lopez, triple bonne nouvelle avant Alaves !

Le FC Barcelone enregistre plusieurs bonnes nouvelles avant son prochain match en Liga.

Après la lourde défaite 3–0 face à Chelsea en Ligue des Champions, le FC Barcelone a rassuré ses supporters par rapport à la blessure de Fermin Lopez mardi soir. « Le joueur de l’équipe première Fermín López souffre d’une légère blessure au muscle soléaire de la jambe droite, et son temps de récupération est estimé à environ deux semaines », a indiqué le club dans un communiqué médical.

Pedri de retour

Par ailleurs, Pedri vient de réintégrer le groupe et devrait être opérationnel pour le match de ce week-end contre le Deportivo Alaves. Et lors de cette rencontre, Hansi Flick devrait aligner pour la première fois cette saison le trio d’attaque composé par Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski. Une première depuis le 25 mai dernier et une victoire à Bilbao (3-0). Dani Olmo avait inscrit le 3e but blaugrana à San Mames.