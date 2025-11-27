ASSE : énorme tuile pour Lucas Stassin, le reverra-t-on en Vert ?

Lucas Stassin n’est pas près de rejouer avec l’ASSE…

En conférence de presse ce jeudi, Eirik Horneland a annoncé qu’il serait privé de nombreux joueurs pour le prochain match de l’ASSE, samedi contre Ecotay-Moingt en Coupe de France. Parmi les blessés, il y a Lucas Stassin, déjà forfait le week-end dernier contre Nancy (2-1).

Stassin out jusqu’en janvier

Horneland a expliqué que Stassin ne pourrait revenir qu’en janvier… « Lucas Stassin a connu un souci au mollet en sélection, on attend de voir mais il pourrait être absent plusieurs semaines. On pourrait le revoir au début du mois de janvier, c’est le plus probable. » A en croire le Norvégien, Stassin va donc manquer à l’appel pendant plus d’un mois. Mais le Mercato va ouvrir ses portes le 1er janvier et on peut donc se demander si Stassin portera à nouveau le maillot vert à son retour de blessure, puisque les récents propos de son père ne laissent guère planer le doute sur ses envies d’ailleurs. Joshua Duffus s’était révélé ces dernières semaines, un transfert pourrait prendre forme. Le Paris FC, déjà intéressé cet été, devrait revenir à la charge. Et Kilmer Sports pourrait être plus ouvert à un départ que l’été dernier…