Real Madrid : Eder Militao et un joueur de Flamengo échangent leurs femmes !

Eder Militao, le défenseur brésilien du Real Madrid, est directement concerné par u drôle de « transfert »…

C’est l’info people du jour et elle concerne la vie sentimentale d’Eder Militao, le défenseur brésilien du Real Madrid. Les médias brésiliens révèlent en effet que l’ancien joueur du FC Porto a récemment changé de petite amie.

Militao a les mêmes goûts que Leo Pereira (Flamengo)

En effet, Militao est séparé de son ex femme Karoline Lima, aujourd’hui en couple avec Leo Pereira, joueur de Flamengo, qui est donc devenu le beau-père de sa fille. Et le scoop du jour, c’est que Militao est à présent en couple avec l’ancienne compagne de Leo Pereira ! Ce qui fait donc de lui le nouveau beau-père des enfants du défenseur de Flamengo ! Original !