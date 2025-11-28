Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !
PSG – Mercato : Liverpool rêve de s'offrir le cerveau du PSG !

PSG – Mercato : Liverpool rêve de s’offrir le cerveau du PSG !
Louis Chrestian
28 novembre 2025

La défaite face au PSV a laissé des traces. Humilié en Ligue des Champions et enlisé dans une crise inquiétante, Liverpool cherche désespérément un souffle nouveau. Si Arne Slot conserve pour l’instant la confiance de sa direction, les patrons des Reds ont déjà commencé à activer des plans B… et même un plan fantasmé.

Slot maintenu, mais la direction explore déjà des alternatives

Hier, le Daily Mail affirmait que le technicien néerlandais restait solidement arrimé à son poste. Mais ce vendredi, The Sun vient jeter un pavé dans la mare : Liverpool explore bel et bien le marché des entraîneurs, au cas où la situation devenait intenable. Et parmi les idées les plus folles figure un retour… de Jürgen Klopp. Un intérim de quelques mois, le temps de remettre le géant anglais sur ses rails ? Hypothèse improbable, mais pas totalement écartée.

Luis Enrique, la cible de rêve qui affole Anfield

Pourtant, un nom fait nettement plus briller les yeux des dirigeants : Luis Enrique. Oui, le coach du PSG, artisan d’un jeu ambitieux et d’un projet séduisant, serait la priorité absolue des têtes pensantes d’Anfield. Le journal anglais affirme que les Reds suivent l’Espagnol depuis longtemps, convaincus qu’il incarne le profil parfait pour ouvrir un nouveau cycle : moderne, charismatique, expérimenté au plus haut niveau.

Un rêve… impossible ?

Reste une question, et pas des moindres : pourquoi Luis Enrique quitterait-il Paris dans les prochains mois ? Sous contrat, conforté par sa direction et engagé dans un projet sportif structuré, l’entraîneur parisien semble solidement installé dans la capitale. De quoi transformer le rêve de Liverpool en un fantasme voué à rester… un simple fantasme.

Une ombre qui plane au-dessus d’Anfield

Pour le moment, Arne Slot tient encore la barre. Mais à Anfield, l’ombre de Luis Enrique plane désormais au-dessus du club, comme une tentation irrésistible. Et dans un football où tout peut basculer en un instant, personne n’ose totalement fermer la porte.

