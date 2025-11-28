OL : John Textor a vraiment coûté une blinde à Lyon, les chiffres sont hallucinants !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : une terrible stat pousse Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vers la sortie !

ASSE Mercato : une terrible stat pousse Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vers la sortie !
Laurent Hess
28 novembre 2025

Les deux attaquants ne sont plus vraiment des maillons forts de l’ASSE cette saison, la preuve en stats…

La saison dernière, Lucas Stassin avait été avec 12 buts le meilleur buteur de l’ASSE, et Zuriko Davitashvili avait combiné 9 buts et 8 passes décisives. Actuellement blessé à un mollet, et probablement absent jusqu’en janvier selon Eirik Horneland, Stassin cumule à ce stade de la saison 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE. Et Davitashvili affiche 6 buts et 1 passe décisive à son compteur.

Les 2 derniers ratios titularisations/points de l’ASSE, ce sont eux

Mais alors que le Belge et le Géorgien devraient encore animer le Mercato de l’ASSE cet hiver, une stat les accable. Sur les 15 joueurs stéphanois comptant au moins 5 titularisations cette saison, Davitashvili est le joueur qui compte le plus faible ratio titularisations/ points. Et Stassin le précède de peu.

L’ASSE a pris 53% de points quand Davitashvili a débuté, et 57% avec Stassin. C’est Chico Lamba qui domine ce classement (74% de points pris lorsqu’il a été titulaire), devant Augustine Boakye (71%) et Irvin Cardona (71%). Maxime Bernauer et Joshua Duffis complètent le Top 5 (67%). Reste à savoir si cette stat incitera Kilmer Sports à pousser vers la sortie Stassin et Davitashvili en janvier…

ASSELigue 2Mercato
#A la une#STAT

Les plus lus

OL : John Textor a vraiment coûté une blinde à Lyon, les chiffres sont hallucinants !
Ligue 1...

OL : John Textor a vraiment coûté une blinde à Lyon, les chiffres sont hallucinants !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : une terrible stat pousse Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vers la sortie !
ASSE...

ASSE Mercato : une terrible stat pousse Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vers la sortie !

Par Laurent Hess
FC Metz – Stade Rennais : un joueur messin a pété les plombs ! (vidéo)
FC Metz...

FC Metz – Stade Rennais : un joueur messin a pété les plombs ! (vidéo)

Par Laurent Hess
OM : c’est signé pour ce crack, l’AS Monaco peut l’oublier !
AS Monaco...

OM : c’est signé pour ce crack, l’AS Monaco peut l’oublier !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le Barça a 3 priorités pour cet été, un ancien crack de Ligue 1 dans le viseur
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça a 3 priorités pour cet été, un ancien crack de Ligue 1 dans le viseur

Par Laurent Hess
ASSE : la blessure de Stassin cache un autre coup dur, menace sur Boakye
ASSE...

ASSE : la blessure de Stassin cache un autre coup dur, menace sur Boakye

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Paris a revu ses plans pour Bouaddi (LOSC) !
Ligue 1...

PSG Mercato : Paris a revu ses plans pour Bouaddi (LOSC) !

Par Laurent Hess
Lucas Stassin
ASSE...

Les infos du jour : ça bouge déjà pour Stassin (ASSE), gros coup dur au RC Lens, un cador anglais rêve de Luis Enrique

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le Barça rapproche Marcus Rashford du PSG !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça rapproche Marcus Rashford du PSG !

Par Laurent Hess
PSG : Hakimi en pleine épreuve de force
Ligue 1...

PSG : Hakimi en pleine épreuve de force

Par Laurent Hess
ASSE : une bonne surprise et deux mauvaises dans le groupe pour affronter Ecotay Moingt !
ASSE...

ASSE : une bonne surprise et deux mauvaises dans le groupe pour affronter Ecotay Moingt !

Par Laurent Hess
PSG, Real Madrid Mercato : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir
Liga...

PSG, Real Madrid Mercato : Sergio Ramos a pris une grande décision pour son avenir

Par Laurent Hess
OM Mercato : De Zerbi a ciblé son milieu de terrain idéal, il coûte 20 M€ !
Mercato...

OM Mercato : De Zerbi a ciblé son milieu de terrain idéal, il coûte 20 M€ !

Par Laurent Hess
FC Barcelone : coup de tonnerre pour Ronald Araujo !
FC Barcelone...

FC Barcelone : coup de tonnerre pour Ronald Araujo !

Par Laurent Hess
Ligue 1 : le président de l’OGC Nice a pris sa décision pour Franck Haise
Ligue 1...

Ligue 1 : le président de l’OGC Nice a pris sa décision pour Franck Haise

Par Laurent Hess
Vitinha (PSG)
Liga...

PSG : Vitinha Ballon d’Or, deux légendes du Real Madrid approuvent !

Par Laurent Hess
OL – FC Nantes : les Canaris encore amoindris à Lyon, Luis Castro fixe ses attentes
FC Nantes...

OL – FC Nantes : les Canaris encore amoindris à Lyon, Luis Castro fixe ses attentes

Par Laurent Hess
Le Lensois Jonathan Gradit.
Ligue 1...

RC Lens : le club communique sur la blessure de Gradit, elle est terrible !

Par Laurent Hess
PSG : Luis Enrique sonne l’alarme après la rechute inquiétante de Nuno Mendes
PSG...

PSG : Luis Enrique sonne l’alarme après la rechute inquiétante de Nuno Mendes

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Laporta dézingue le Real Madrid et charge Vinicius !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Laporta dézingue le Real Madrid et charge Vinicius !

Par Laurent Hess
RC Lens : Bouleversé par la blessure de Gradit, Pierre Sage promet une réponse forte à Angers
RC Lens...

RC Lens : Bouleversé par la blessure de Gradit, Pierre Sage promet une réponse forte à Angers

Par Louis Chrestian
OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !
OM...

OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !

Par Louis Chrestian
OM : Balerdi affiche ses ambitions XXL en Ligue des Champions et en Ligue 1 !
OM...

OM : Balerdi affiche ses ambitions XXL en Ligue des Champions et en Ligue 1 !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Deux joueurs sur la sellette, Habib Beye tranche dans le vif !
Stade Rennais...

Stade Rennais : Deux joueurs sur la sellette, Habib Beye tranche dans le vif !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet