ASSE Mercato : une terrible stat pousse Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili vers la sortie !

Les deux attaquants ne sont plus vraiment des maillons forts de l’ASSE cette saison, la preuve en stats…

La saison dernière, Lucas Stassin avait été avec 12 buts le meilleur buteur de l’ASSE, et Zuriko Davitashvili avait combiné 9 buts et 8 passes décisives. Actuellement blessé à un mollet, et probablement absent jusqu’en janvier selon Eirik Horneland, Stassin cumule à ce stade de la saison 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Ligue 2 avec l’ASSE. Et Davitashvili affiche 6 buts et 1 passe décisive à son compteur.

Les 2 derniers ratios titularisations/points de l’ASSE, ce sont eux

Mais alors que le Belge et le Géorgien devraient encore animer le Mercato de l’ASSE cet hiver, une stat les accable. Sur les 15 joueurs stéphanois comptant au moins 5 titularisations cette saison, Davitashvili est le joueur qui compte le plus faible ratio titularisations/ points. Et Stassin le précède de peu.

L’ASSE a pris 53% de points quand Davitashvili a débuté, et 57% avec Stassin. C’est Chico Lamba qui domine ce classement (74% de points pris lorsqu’il a été titulaire), devant Augustine Boakye (71%) et Irvin Cardona (71%). Maxime Bernauer et Joshua Duffis complètent le Top 5 (67%). Reste à savoir si cette stat incitera Kilmer Sports à pousser vers la sortie Stassin et Davitashvili en janvier…