Ligue 1 : le président de l’OGC Nice a pris sa décision pour Franck Haise

Après son revers à Porto (0-3) hier soir, l’OGC Nice est lanterne rouge de la Ligue Europa. Son bilan européen est catastrophique et son parcours en Ligue est en dessous des attentes, à tel point que le poste de Franck Haise semble fragilisé. Hier soir, l’ancien coach du RC Lens a expliqué qu’il avait proposé sa démission après la lourde défaite du Gym contre l’OM (1-5).

Bocquet veut garder Haise

Et ce vendredi, dans L’Equipe, le président de Nice, Fabrice Bocquet, confirme avoir refusé de libérer Franck Haise : « Il y aura une fenêtre au mercato d’hiver qui pourra nous aider mais qui ne pourra pas être considérée comme la solution à tous nos problèmes. Une chose est sûre, ce n’est pas la solution de voir Franck partir. » Bocquet garde confiance pour la suite de la saison… « On n’est pas dans une impasse, c’est un moment très difficile. On va essayer d’améliorer l’effectif au mercato mais ce ne sera pas la formule magique. » Un petit tacle adressé au directeur sportif Florian Maurice, de plus en plus critiqué ?