FC Barcelone Mercato : Yamal poussé vers la sortie, le PSG se jette sur lui ! 
FC Barcelone Mercato : Yamal poussé vers la sortie, le PSG se jette sur lui ! 

Lamine Yamal (FC Barcelone)
Bastien Aubert
29 novembre 2025

De plus en plus irrégulier et contesté au FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) pourrait envisager un départ au mercato. Le PSG est à l’affût.

Lamine Yamal voit son étoile vaciller au FC Barcelone. De plus en plus irrégulier et contesté, le jeune attaquant pourrait quitter le Camp Nou au mercato. L’ancien dirigeant Toni Freixa n’a pas hésité à évoquer publiquement l’avenir de Yamal dans l’émission El Chiringuito : « Si Lamine était mon fils, je lui dirais qu’il n’est pas aussi bon que certains le disent. Je lui dirais de continuer à travailler dur et de ne pas croire ce qu’ils ont pu lui raconter. Concentre-toi seulement sur le football. Si Lamine a un problème à gérer, il faut l’aider. Mais s’il arrive à un point où l’on ne peut pas gérer ce problème, ce n’est pas grave, le Barça continuera. N’importe quelle personne du club est de passage, le plus important c’est le Barça. » Les propos reflètent bien la philosophie du club catalan : le collectif prime sur l’individuel et personne n’est jugé indispensable.

Le PSG en embuscade pour Yamal

Parallèlement, Don Balon révèle que Jorge Mendes, agent de Yamal, n’a jamais rompu ses liens avec le PSG. Le club parisien suit la situation depuis plusieurs mois et pourrait passer à l’offensive comme il l’avait fait pour Lionel Messi. Selon Fabrice Hawkins de RMC Sport, Paris pourrait tenter de convaincre le Barça et le joueur d’un transfert dès cet hiver, offrant à Yamal une nouvelle opportunité dans un environnement propice à son développement.

Un mercato stratégique en perspective

Si le FC Barcelone souhaite alléger son effectif ou recadrer ses jeunes talents, et si Paris veut renforcer son attaque avec un profil prometteur et encore jeune, le mercato pourrait s’animer rapidement autour de Lamine Yamal. Le Camp Nou pourrait ainsi perdre l’un de ses espoirs, tandis que le PSG pourrait frapper un grand coup pour l’avenir.

