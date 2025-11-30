OM – Toulouse (2-2) : Benatia repris de volée, un autre scandale arbitral voit le jour !

Si le match nul de l’OM contre Toulouse (2-2) n’a pas grand-chose à voir avec l’arbitrage, n’en déplaise à Medhi Benatia, un fait de jeu passé inaperçu pose tout de même question.

En publiant le cliché d’une action litigieuse sur Igor Paixao dans la surface toulousaine hier soir après le match nul de l’OM (2-2), Mehdi Benatia a pris le risque de se faire voler dans les plumes.

Le clivant Nabil Djellit ne s’est pas gêné pour le faire : « Par acquis de conscience, j’ai revu les images, et non image arrêtée. Pour moi, il y a pas du tout penalty. En revanche, Rulli, lui, sort à contre-temps sur la dernière situation. C’est clairement ce qui coûte le nul à l’OM et donc la place de leader tant désirée, a expliqué le journaliste de L’Équipe. Comme contre Angers, quand on veut être Champion de France, c’est le genre de points perdus qui font très mal. Et pourtant le PSG joue le jeu en ne marchant pas sur la L1… »

Le deuxième but du Téfécé pas valable ?

Repris de volée, Benatia devrait rester discret ces prochains temps et cela ne l’empêchera pas de voir qu’il n’est pas le seul à crier au scandale arbitral après le nul de l’OM. Christian Ollivier, ancien journaliste de RTL, s’et offusqué de la touche amenant l’égalisation toulousaine d’Hidalgo dans le temps additionnel : « Je veux bien tout ce que vous voulez mais la touche de McKenzie (passe décisive) n’est pas valable et comme trop souvent ce n’est plus sifflé chez les pros et chez les amateurs : les 2 pieds doivent rester au sol. Ici le gauche est décollé. Et je ne parle pas des mains. » On imagine que cette analyse pertinente restera sans suite.