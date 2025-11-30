Malgré la victoire du FC Barcelone ce samedi contre Alaves au Camp Non (3-1), Hansi Flick serait usé par la pression autour du club catalan.

Hansi Flick commence à montrer des signes d’épuisement inquiétants sur le banc du FC Barcelone. Après la lourde défaite encaissée mardi à Chelsea (0-3), la pression sur ses épaules est montée d’un cran, et certains observateurs se demandent si le technicien allemand ne pourrait pas envisager de lâcher l’affaire. La victoire d’hier contre Alaves pourrait ne rien changer à l’affaire, des caméras ayant montré l’intéressé épuisé sur le banc blaugrana après la rencontre. Raphinha est même venu lui parler pour le réconforter.

Selon la Radio COPE, Flick serait rincé mentalement et se sent impuissant face aux difficultés actuelles du Barça dans le jeu. L’équipe peine à retrouver le niveau affiché la saison dernière, et le stress accumulé commence à peser lourd sur sa capacité à gérer le quotidien du vestiaire. Cette situation met en lumière les défis énormes auxquels est confronté Flick : maintenir une équipe performante, gérer les attentes des supporters et composer avec un effectif en reconstruction.

Si cette spirale de défaites et de tensions se poursuit, le FC Barcelone pourrait se retrouver face à un scénario critique : un entraîneur à bout de souffle et des résultats qui ne suivent pas. Les prochains matchs seront cruciaux pour savoir si Flick parviendra à retrouver de l’énergie et de l’autorité, ou si le club catalan devra envisager un changement pour relancer la dynamique.