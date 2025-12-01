Real Madrid Mercato : une offre de 80 M€ dans les tuyaux, départ en vue pour Valverde ?

Pilier du Real Madrid, Federico Valverde pourrait bien animer le prochain Mercato, lui qui n’apprécie pas trop le management de Xaboi Alonso…

Selon El Partidazo de COPE, il y a toujours une fracture au Real Madrid entre Xabi Alonso et certains de ses joueurs. Le média croit savoir que la relation est rompue depuis des semaines entre Vinicius et le coach du Real, et que la fronde concerne aussi Rodrygo, Federico Valverde, Brahim Díaz, Endrick et Ferland Mendy.

Le Real Madrid a fixé le prix de Valverde

Pour Valverde, le Mirror va plus loin. Le tabloïd anglais révèle ce dimanche que Federico Valverde ne se voit plus vraiment évoluer sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid et qu’il aurait fait fuiter un désir de départ vers Manchester United. L’Uruguayen envisagerait de rejoindre MU si sa relation avec Xabi Alonso continuait de se détériorer, le joueur étant très apprécié par Ruben Amorim et les Red Devils. Le Mirror assure même que MU va tester le Real en proposant 80 M€. Et que le Real Madrid demande 100 € pour son joueur de 27 ans. A suivre…