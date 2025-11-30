OL – FC Nantes : Anthony Lopes au bord des larmes après l’ovation du Groupama (vidéo)
OL – FC Nantes : Anthony Lopes au bord des larmes après l'ovation du Groupama (vidéo)

OL – FC Nantes : Anthony Lopes au bord des larmes après l'ovation du Groupama (vidéo)
Laurent Hess
30 novembre 2025
Laurent Hess
30 novembre 2025

Le gardien du FC Nantes Anthony Lopes a vécu un moment fort de sa carrière ce soir pour son retour au Groupama, ovationné par les supporters de l’OL.

Il fallait s’y attendre… Poussé vers la sortie par John Textor, Anthony Lopes garde une très belle cote à Lyon et c’est en toute logique que les supporters de l’OL ont scandé son nom à son entrée sur la pelouse du Groupama.

Anthony Lopes chaudement ovationné par les supporters de l’OL

Une énorme ovation à laquelle le gardien du FC Nantes a répondu par des applaudissements. Très ému, Lopes avait les larmes aux yeux. Le virage sud a entonné des « olé » à chaque arrêt, et Lopes, dans un sourire, a demandé à la tribune d’arrêter. Un joli moment de partage.

