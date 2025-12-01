OM Mercato : c’est chaud pour garder O’Riley !

Matt O’Riley, arrivé l’été dernier en prêt de Brighton, s’est rapidement imposé dans la rotation de l’Olympique de Marseille. Mais le prix fixé par Brighton pourrait être dissuasif…

Avec Nayef Aguerd et Arthur Vermeeren, Matt O’Riley fait partie des bonnes pioches du Mercato estival de l’OM. Le milieu de terrain danois a vite séduit par sa régularité et son intelligence de jeu, et de nombreux supporters aimeraient le voir rester à Marseille au-delà de cette saison. Pour l’instant, aucun accord de transfert définitif n’est prévu, le joueur de 24 ans n’ayant pas d’option d’achat dans son contrat de prêt expirant fin juin 2026.

Brighton demande le pactole

Le mois dernier, le Danois s’était réjoui de son intégration à l’OM. « Je savais pertinemment que Marseille serait une bonne expérience pour moi. Le club compte de nombreux supporters passionnés et pratique un bon football qui me convient parfaitement. Et j’ai aussi un entraîneur qui me fait confiance. C’est un atout majeur en tant que joueur. » Mais Football Insider met un gros bémol sur l’avenir du joueur à l’OM. D’après le média, l’Olympique de Marseille souhaiterait se positionner en vue d’un transfert définitif de Matt O’Riley, prêté sans option d’achat cette saison par les Seagulls, mais ceux-ci réclameraient 35 M€ ! Un montant qui pourrait refroidir les ardeurs phocéennes…