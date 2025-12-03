Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça

Pedri (FC Barcelone)
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 3 décembre 2025. Au menu : l’avenir de Xabi Alonso est tranché au Real Madrid et les nouvelles sont moyennement bonnes au FC Barcelone.

SPORT : « Qu’ils sont grands ! »

Sport se réjoui après la solide victoire du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid en Liga (3-1). Un succès important dans la course au titre, mais en partie gâché avec les sorties de Pedri et de Dani Olmo sur blessure. Après la rencontre, Hansi Flick a donné des nouvelles : Pedri n’est pas blessé musculairement comme redouté par beaucoup mais il est juste fatigué, d’où son remplacement. En revanche, pour Olmo, il y a bien une luxation à l’épaule. Il devrait donc être absent pour un petit moment.

MUNDO DEPORTIVO : « Plus leader »

Si Mundo Deportivo insiste sur la qualité de jeu produite par les deux équipes hier au Camp Nou, le journal catalan insiste bien sur le fait que le FC Barcelone compte provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid, en déplacement à Bilbao ce soir (19h).

AS : « Encore reines »

As fait passer la prestation du Barça au second plan et préfère se focaliser sur le nouveau sacre des féminines en Ligue des Nations contre l’Allemagne (3-0). Au Real Madrid, on a déjà la pression du résultat à San Mamès. 

MARCA : « L’Espagne danse contre l’Allemagne »

Si les féminines occupent la Une du journal madrilène, Xabi Alonso a clarifié son avenir sur le banc du Real Madrid : « Nous sommes là où nous sommes, en Liga et en Ligue des champions. Nous vivons avec les exigences et les critiques. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons améliorer et sur le fait de gagner des matchs pour être là où nous voulons être en avril/mai. Votre poste est-il en jeu demain ? J’ai de nouveau parlé au président, (il y a une) bonne ambiance. Les discussions sont très positives et nous voulons renverser la situation. »

FC BarceloneLigaReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE

Les plus lus

Pedri (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça

Par Bastien Aubert
Wesley Fofana (OM)
ASSE...

OM Mercato : Benatia a tenté un ex crack de l’ASSE en pleine résurrection 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca laisse filer une pépite du RC Strasbourg 

Par Bastien Aubert
Michelle Kang (OL)
Ligue 1...

OL Mercato : Textor sème encore la zizanie à Lyon, Kang passe à l’offensive ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : au bord du KO, Kita lâche une bombe et ouvre la porte au rachat !

Par Bastien Aubert
Cheikh MBengue
ASSE...

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

Par Bastien Aubert
Achraf Hakimi (PSG)
Ligue 1...

PSG : les dates des retours de Doué et d’Hakimi dévoilées 

Par Bastien Aubert
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : Benatia vend la mèche pour Griezmann et l’avenir de Greenwood 

Par Bastien Aubert
ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !
ASSE...

ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !

Par Laurent Hess
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick et Lamine Yamal
Compétitions...

FC Barcelone : Hansi Flick et Nicki Nicole ont coupé le sifflet de Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?

Par Laurent Hess
FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
FC Barcelone...

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid

Par Laurent Hess
OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato
Mercato...

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

Par Laurent Hess
OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple
Ligue 1...

OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

Par Laurent Hess
OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !
ASSE...

OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

Par Laurent Hess
OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !
Ligue 1...

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports doit-il ouvrir la porte à Stassin et Davitashvili ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !
Ligue 1...

OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !

Par Laurent Hess
OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?
Bundesliga...

OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat
Ligue 1...

OGC Nice : Terem Moffi a trouvé un bon avocat

Par Laurent Hess
Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid
AS Monaco...

Les infos du jour : l’OGC Nice en pleine implosion, un cadre du FC Barcelone en dépression, nouvelles tensions au Real Madrid

Par Laurent Hess
ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !
ASSE...

ASSE : du sang frais pour Horneland à Dunkerque !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet