Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 3 décembre 2025. Au menu : l’avenir de Xabi Alonso est tranché au Real Madrid et les nouvelles sont moyennement bonnes au FC Barcelone.

SPORT : « Qu’ils sont grands ! »

Sport se réjoui après la solide victoire du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid en Liga (3-1). Un succès important dans la course au titre, mais en partie gâché avec les sorties de Pedri et de Dani Olmo sur blessure. Après la rencontre, Hansi Flick a donné des nouvelles : Pedri n’est pas blessé musculairement comme redouté par beaucoup mais il est juste fatigué, d’où son remplacement. En revanche, pour Olmo, il y a bien une luxation à l’épaule. Il devrait donc être absent pour un petit moment.

MUNDO DEPORTIVO : « Plus leader »

Si Mundo Deportivo insiste sur la qualité de jeu produite par les deux équipes hier au Camp Nou, le journal catalan insiste bien sur le fait que le FC Barcelone compte provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid, en déplacement à Bilbao ce soir (19h).

AS : « Encore reines »

As fait passer la prestation du Barça au second plan et préfère se focaliser sur le nouveau sacre des féminines en Ligue des Nations contre l’Allemagne (3-0). Au Real Madrid, on a déjà la pression du résultat à San Mamès.

MARCA : « L’Espagne danse contre l’Allemagne »

Si les féminines occupent la Une du journal madrilène, Xabi Alonso a clarifié son avenir sur le banc du Real Madrid : « Nous sommes là où nous sommes, en Liga et en Ligue des champions. Nous vivons avec les exigences et les critiques. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons améliorer et sur le fait de gagner des matchs pour être là où nous voulons être en avril/mai. Votre poste est-il en jeu demain ? J’ai de nouveau parlé au président, (il y a une) bonne ambiance. Les discussions sont très positives et nous voulons renverser la situation. »