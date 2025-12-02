FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid
Laurent Hess
2 décembre 2025

Le FC Barcelone recevait l’Atlético de Madrid ce mardi soir au Camp Nou. Et le leader de la Liga est parvenu à s’imposer (3-1), ce qui obligera le Real Madrid à un résultat demain face à l’Athletic Bilbao.

Victorieux d’Alaves (3-1) samedi, le FC Barcelone enchaînait un deuxième match de rang au Camp Nous face à l’Atlético de Madrid, 4e du classement à 3 points du Barça. Le match s’annonçait équilibré et il l’a été. Ce sont les Colchoneros qui ont frappé les premiers avec l’ouverture du score de Baena. Mais Raphinha a égalisé peu après.

Lewandowski a raté un penalty, Olmo buteur décisif

Robert Lewandowski a eu une grosse occasion de permettre au FC Barcelone de prendre l’avantage avant la mi-temps mais le Polonais n’a pu transformer la sentence, sa tentative s’envolant dans les nuages. Oblak a ensuite sorti un arrêt de grande classe sur une tête piquée du Polonais, et le Barça a failli se retrouver à dix suite à une grosse faite de Gerard Martin sur Simeone, sanctionnée d’un simple carton jaune.

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone a accentué sa pression et sa domination a été concrétisée par Dani Olmo, servi par Lewandowski. Lamine Yamal a ensuite eu une occasion de 3-1, mais Thiago Almada a raté une énorme balle de 2-2 en croisant trop sa frappe, Antoine Griezmann vendangeant la dernière occasion madrilène avant que Ferran Torres n’ajoute un 3e but, sur un caviar de Baldé, à l’ultime seconde du temps additionnel, dans un Camp Nous soulagé. Ce succès permet au FC Barcelone de compter 4 points d’avance sur le Real Madrid, en déplacement demain à San Mames pour affronter Bilbao.

